Елочка, зажгись!
Как дизайнеры украшают к Рождеству елки в разных городах мира
До Рождества осталось чуть больше недели, но все уже готово к праздничному Сочельнику. Повсюду шумят рождественские базары, магазины заманивают коллекциями подарков, на городских площадях сверкают наряженные елки. Ритуал украшенного новогоднего дерева и праздничных витрин — повод продемонстрировать смелый дизайнерский креатив, особенно для модных бутиков, департмент-сторов и популярных отелей. В России эту традицию старательно поддерживает ЦУМ: Центральный универмаг столицы каждый год повязывает красную подарочную ленту, а в его атриуме красуется роскошная десятиметровая елка.
Праздничное оформление ЦУМ
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Модные дизайнеры и ювелирные художники становятся оформителями рождественских елей в крупных отелях, театрах, музеях разных городов мира.
В этом году отель Claridge's пригласил Даниэля Ли, креативного директора Burberry. Декор отсылает к наследию знаменитого британского бренда: латунные колокольчики и золотые шахматные фигуры, вдохновленные образом конного рыцаря.
Рождественская ель отеля Claridge's от креативного директора Burberry Даниэля Ли
Фото: The Hotel Trotter
Престижный лондонский отель The Goring сотрудничает с брендом сумок Lulu Guinness. Елку в лобби украсили фирменные красные губы аксессуарной марки и нарядные алые ленты, а также миниатюрные лондонские телефонные будки и почтовые ящики.
Рождественская елка отеля The Goring от бренда Lulu Guinness
Фото: The Goring
Дэниел Роузберри из Schiaparelli отвечает за оформление елки в дубайском отеле Mandarin Oriental Jumeira. Дерево сложено из 960 расходящихся от центра золотых металлических стержней, напоминающих солнечные лучи на плаще Аполлона Версальского. Дизайн, впервые придуманный Эльзой Скьяпарелли, был переосмыслен в коллекции Haute Couture осень/зима 2025–2026.
Оформление рождественской елки дубайского отеля Mandarin Oriental Jumeira от Schiaparelli дизайнера Дэниэла Роузберри
Фото: Mandarin Oriental Hotel Group
Впечатляющая 18-футовая рождественская елка для лондонской Королевской оперы создана легендарным британским дизайнером Полом Смитом, который словно бы приглашает за кулисы. В декоре использованы зеленые бархатные занавесы, витые кисти, канделябры, фрагменты колонн, а также фирменные полосатые елочные шары Paul Smith.
18-футовая рождественская елка для лондонской Королевской оперы от дизайнера Пола Смита (на фото)
Фото: Royal Opera House x Paul Smith
Голландский модельер Дэвид Лапорт создал впечатляющую девятиметровую рождественскую елку для отеля Pulitzer в Амстердаме. Дерево, декорированное скульптурными складками в стиле Лапорта, сочетает в себе голландское мастерство и драматизм высокой моды.
9-метровая рождественская елка для отеля Pulitzer в Амстердаме от Дэвида Лапорта
Фото: Pulitzer Hotels
Еще один проект Дэвида Лапорта — рождественская ель для отеля Riggs в Вашингтоне (входит в ту же Lore Group, что и Pulitzer). Скульптурная инсталляция сияет золотыми украшениями ручной работы в технике плиссировки, созданными в кутюрном ателье Лапорта.
Рождественская ель для отеля Riggs в Вашингтоне от Дэвида Лапорта
Фото: Global Holdings
Ювелирный бренд Alrosa Diamonds по традиции оформляет новогоднюю елку в отеле «Астория» в Санкт-Петербурге. Пушистая красавица в лобби украшена хрустальными сосульками и шариками с фирменным логотипом.
Новогодняя елка ALROSA DIAMONDS
Фото: «Алроса»