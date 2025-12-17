Елочка, зажгись!

До Рождества осталось чуть больше недели, но все уже готово к праздничному Сочельнику. Повсюду шумят рождественские базары, магазины заманивают коллекциями подарков, на городских площадях сверкают наряженные елки. Ритуал украшенного новогоднего дерева и праздничных витрин — повод продемонстрировать смелый дизайнерский креатив, особенно для модных бутиков, департмент-сторов и популярных отелей. В России эту традицию старательно поддерживает ЦУМ: Центральный универмаг столицы каждый год повязывает красную подарочную ленту, а в его атриуме красуется роскошная десятиметровая елка.

Праздничное оформление ЦУМ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Модные дизайнеры и ювелирные художники становятся оформителями рождественских елей в крупных отелях, театрах, музеях разных городов мира.

В этом году отель Claridge's пригласил Даниэля Ли, креативного директора Burberry. Декор отсылает к наследию знаменитого британского бренда: латунные колокольчики и золотые шахматные фигуры, вдохновленные образом конного рыцаря.

Рождественская ель отеля Claridge's от креативного директора Burberry Даниэля Ли

Фото: The Hotel Trotter

Престижный лондонский отель The Goring сотрудничает с брендом сумок Lulu Guinness. Елку в лобби украсили фирменные красные губы аксессуарной марки и нарядные алые ленты, а также миниатюрные лондонские телефонные будки и почтовые ящики.

Рождественская елка отеля The Goring от бренда Lulu Guinness

Фото: The Goring

Дэниел Роузберри из Schiaparelli отвечает за оформление елки в дубайском отеле Mandarin Oriental Jumeira. Дерево сложено из 960 расходящихся от центра золотых металлических стержней, напоминающих солнечные лучи на плаще Аполлона Версальского. Дизайн, впервые придуманный Эльзой Скьяпарелли, был переосмыслен в коллекции Haute Couture осень/зима 2025–2026.

Оформление рождественской елки дубайского отеля Mandarin Oriental Jumeira от Schiaparelli дизайнера Дэниэла Роузберри

Фото: Mandarin Oriental Hotel Group

Впечатляющая 18-футовая рождественская елка для лондонской Королевской оперы создана легендарным британским дизайнером Полом Смитом, который словно бы приглашает за кулисы. В декоре использованы зеленые бархатные занавесы, витые кисти, канделябры, фрагменты колонн, а также фирменные полосатые елочные шары Paul Smith.

18-футовая рождественская елка для лондонской Королевской оперы от дизайнера Пола Смита (на фото)

Фото: Royal Opera House x Paul Smith

Голландский модельер Дэвид Лапорт создал впечатляющую девятиметровую рождественскую елку для отеля Pulitzer в Амстердаме. Дерево, декорированное скульптурными складками в стиле Лапорта, сочетает в себе голландское мастерство и драматизм высокой моды.

9-метровая рождественская елка для отеля Pulitzer в Амстердаме от Дэвида Лапорта

Фото: Pulitzer Hotels

Еще один проект Дэвида Лапорта — рождественская ель для отеля Riggs в Вашингтоне (входит в ту же Lore Group, что и Pulitzer). Скульптурная инсталляция сияет золотыми украшениями ручной работы в технике плиссировки, созданными в кутюрном ателье Лапорта.

Рождественская ель для отеля Riggs в Вашингтоне от Дэвида Лапорта

Фото: Global Holdings

Ювелирный бренд Alrosa Diamonds по традиции оформляет новогоднюю елку в отеле «Астория» в Санкт-Петербурге. Пушистая красавица в лобби украшена хрустальными сосульками и шариками с фирменным логотипом.

Новогодняя елка ALROSA DIAMONDS

Фото: «Алроса»

Нина Спиридонова