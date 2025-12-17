На Дону утверждены новые проходные баллы для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования утвердило новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы (в т.ч. донские) на 2026-2027 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно размещенным данным, по пяти предметам требования остались прежними. Выпускники должны набрать минимум 40 баллов по русскому языку, профильной математике, литературе и географии. Исключение составляет обществознание — для него установлен порог в 45 баллов.

Проходные требования увеличились по шести дисциплинам. Минимальный балл по физике вырос с 39 до 41, по истории — с 36 до 40, по информатике — с 44 до 46. Требования по биологии и химии подняли с 39 до 40 баллов. Наибольшее изменение коснулось иностранного языка — минимальная планка поднялась с 30 до 40 баллов.

Также скорректировано расписание экзаменов — ЕГЭ по литературе, химии и истории перенесли с конца мая на начало июня. Русский язык школьники будут сдавать 4 июня, математику — 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня. 15 июня состоится ЕГЭ по географии, биологии и письменной части иностранного языка. Устная часть экзамена по иностранному языку пройдет 18 июня.

Резервные даты определены на 22-25 июня. Пересдача для получивших неудовлетворительные результаты запланирована на начало июля. Время проведения экзаменов сохранилось — 10:00 по московскому времени.

Валентина Любашенко