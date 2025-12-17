Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не лишает никого права на безопасность, но настаивает на исполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток. По его словам, члены альянса проигнорировали это требование России.

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

«Вот нам и сегодня говорят, вы не имеете права заставлять кого-то решать свои вопросы безопасности так, как вы хотите, и лишать их права так, как они это хотят делать. Мы никого не лишаем никакого права. И мы ничего особенного ни от кого не требуем»,— сказал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на восток не будет. Ну и что? Плевать хотели - одна волна расширения за другой»,— заметил президент.

Еще в мае в администрации США заговорили о том, что обеспокоенность России расширением НАТО имеет основания, но изменение подхода должен утвердить президент Дональд Трамп. В начале декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности, где отмечалось, что власти США не хотят, чтобы НАТО воспринималось как «постоянно расширяющийся альянс».

Лусине Баласян