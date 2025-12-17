Белоусов: ВСУ потеряли 500 тысяч военнослужащих в 2025 году

Потери Вооруженных сил Украины в 2025 году достигли полумиллиона военнослужащих, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Также ВСУ «лишились свыше 103 тыс. различных образцов вооружений», из них около 5,5 тыс. — западного производства, подчеркнул глава ведомства. Он добавил, что «это практически в два раза выше показателей 2024 года».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Белоусов

«Силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих»,— сказал министр.

Глава Минобороны рассказал, что «в этом году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил». Глава ведомства также объявил о снижении в два раза возможностей военно-промышленного комплекса Украины по серийному выпуску продукции.

«Мы опережаем противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы,— добавил Андрей Белоусов.— Это преимущество необходимо сохранить».