Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главный стеклодув фабрики елочных игрушек «Ариель» Вера Артемова

— В стеклодувное дело меня позвала сестра. Говорила: давай, я уйду на пенсию, а ты вместо меня. Тогда получить эту работу было сложно — много людей работало, еще и в две смены. Сначала меня в этой работе привлекало, что хорошо платили и можно было рано уйти на пенсию и продолжать работать. Семья у нас была большая. А потом просто влюбилась в это дело. Все было очень интересно — так и продолжила.

Сейчас для меня в работе нет ничего сложного, хотя начинать было непросто и страшновато. Но ни стекла, ни пламени бояться не нужно. Для этой работы нужен правильный настрой и терпение: часто не получается и не получается долго — срок обучения у нас шесть месяцев. Еще некоторые думают, что для этой работы должны быть сильные легкие. Но на самом деле наоборот — нужно быть спокойным и выдувать шар аккуратно. А требования очень серьезные: шар должен быть ровный, обязательно в размере, плюс-минус 2 мм. Сложность работы еще в том, что формы постоянно меняются, их нужно дорабатывать, доводить до ума. Но я люблю свою работу, даже в отпуске иногда на работу хочется — и по девчонкам успеваю соскучиться, и по самому процессу.

Одна из историй, которые мне навсегда запомнятся, — как мы работали над стеклянным самоваром. Это была не елочная игрушка, а скорее сувенир: большой стеклянный шар на подставке с чайником наверху. Работа была очень трудоемкая: за смену я делала только 12 самоваров — шаров за то же время можно сделать 150–180, а мелких игрушек еще больше. Прошло время, и однажды в Городце, на экскурсии в Музее самоваров заходим в один из залов и мне говорят: «Вера Васильевна, это ваш самовар стоит!». И действительно — мой! Это был восторг!

Непосредственно перед Новым годом работы становится больше, а еще много гостей приходит, проводим экскурсии. Аплодируют нам, как артистам. Особенно приятно видеть реакцию детей — хлопают, глаза горят…

За время работы восприятие Нового года немного поменялось, потому что фабрика круглый год украшена по-новогоднему. Но в целом Новый год как был для меня праздником семьи, души, настроения, так и остается.

Записала Анастасия Титова