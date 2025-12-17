Путин: у России самый современный ядерный щит в мире
Ядерный щит России современнее, чем у любой официальной ядерной державы, заявил президент Владимир Путин. По его словам, российские ядерные силы оснащены новейшим вооружением на 92%.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил,— сказал глава государства на заседания коллегии Минобороны России.— 92% современность наших ядерных сил, ну нет такого ни в одной стране».
По оценкам Владимира Путина, российская армия «стала совершенно другой» в плане тактики, стратегии и управления войсками. «Это касается оснащения, деятельности и работы оборонно-промышленного комплекса»,— добавил президент.