Путин: у России самый современный ядерный щит в мире

Ядерный щит России современнее, чем у любой официальной ядерной державы, заявил президент Владимир Путин. По его словам, российские ядерные силы оснащены новейшим вооружением на 92%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил,— сказал глава государства на заседания коллегии Минобороны России.— 92% современность наших ядерных сил, ну нет такого ни в одной стране».

По оценкам Владимира Путина, российская армия «стала совершенно другой» в плане тактики, стратегии и управления войсками. «Это касается оснащения, деятельности и работы оборонно-промышленного комплекса»,— добавил президент.