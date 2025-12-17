«Власти Румынии решили бросить вызов мировой туриндустрии»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о планах Румынии создать крупнейший в Европе тематический парк развлечений.

Фото: @dracula.land

Румыния напомнит о своем главном бренде — власти страны решили бросить вызов мировой туриндустрии и поднять планку. Страна вложит €1 млрд в создание огромного тематического парка развлечений по вселенной Дракулы. Dracula Land будет сочетать аттракционы с историческими и культурными элементами. Проект обещает стать крупнейшим тематическим, коммерческим и технологическим направлением Европы и сделать Румынию одним из ключевых игроков на рынке впечатлений. Dracula Land займет обширную территорию всего в 20 минутах от Бухареста и в 15 минутах от аэропорта имени Анри Коанды. Идея заключается в сочетании физического и виртуального опыта посетителя. В одном месте соединятся приключения, технологии и роскошь. Это 40 аттракционов и шесть тематических зон: замок Дракулы, порт Нового Орлеана с карнавальным районом и другие. Каждая из зон призвана привлечь внимание туристов к ключевым достопримечательностям страны и мотивировать их посетить разные объекты.

На арене, куда поместятся более 22 тыс. зрителей, будут проводить концерты, фестивали и киберспортивные соревнования. Масштабный аутлет представит более 70 известных брендов. В Dracula Land обещают создать и отельный комплекс на 1,2 тыс. номеров с конференц-залами и услугами премиум-класса для деловых путешественников. Мотивации провести там день-другой им добавят аквапарк и термальный спа-центр с одним из крупнейших волновых бассейнов в Европе. Парк развлечений получит цифрового двойника — метавселенную на мощном Unreal Engine 5. Так, миллионы пользователей со всего мира смогут взаимодействовать с тематическим парком, посещать мероприятия в прямом эфире и даже ходить на аттракционы удаленно. Особенностью проекта стали его бизнес-акселератор и технологический центр, который предназначен для привлечения стартапов, специализирующихся на играх, искусственном интеллекте и цифровом творчестве. Румыния намерена стимулировать инновации и сотрудничество между предпринимателями. В течение следующего десятилетия власти ожидают экономического эффекта в €5 млрд. Парк обещают открыть уже в 2026-2027 годах.

