«В массовом сегменте объем трехкомнатных квартир сократился на 50%»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие факторы влияют на девелоперский продукт и какие тренды присутствуют в разных сегментах недвижимости.

Объем спроса, финансовые программы покупки и изменение предпочтений целевой аудитории, конечно, оказывают влияние на девелоперский продукт. И одно из самых заметных изменений — в квартирографии проектов как по площади лотов, так и по количеству комнат в них. Трехкомнатных квартир — одного из стандартов советского массового жилищного строительства — становится меньше в массовом и бизнес-классах, их доля стала меньше почти вдвое. В то же время, по данным экспертов компании «Град Девелопмент», в высокобюджетном сегменте прослеживается противоположный тренд.

За пять лет в секторе первичного жилья столицы прошла значительная поляризация предложения квартир с тремя комнатами, причем как объектов с классической планировкой, так и евроформата. В массовом сегменте их доля в структуре экспозиции сокращена: было почти 20%, стало — чуть больше 10%; в бизнес-классе было около 25%, стало — 13%; в премиум-классе доля таких квартир подросла с 15% до 20%, в новых домах класса «элит» и «делюкс» они теперь — один из ключевых форматов: их доля была около 20%, стала — более 30% от всего объема предложения.

Изменение доли трехкомнатных квартир сопровождалось и соответствующей динамикой объема предложения в реализации. В массовом сегменте объем таких квартир сократился на 50%, в бизнес-классе — почти на 15%. Кроме того, за пять лет квартиры с тремя комнатами стали более компактными. Но метры потеряли не все: в массовом и бизнес-классе — минус 8% от площади, наиболее резкое снижение, отмечают эксперты, фиксируется в премиальном классе — минус 22% площади. В то же время в новых элитных и делюкс-комплексах трехкомнатные квартиры, напротив, теперь на 9% просторнее.

