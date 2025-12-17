Лучшим футболистом года по версии FIFA стал нападающий клуба «Пари Сен-Жемен» Усман Дембеле. Ранее он уже получил «Золотой мяч». Тренер того же клуба Луис Энрике был признан лучшим наставником 2025 года, а лучшим вратарем стал Джанлуиджи Донарумма, который сейчас выступает за «Манчестер Сити». Церемония награждения проходила в Дохе. За развитием событий следил спортивный обозреватель коммерсант “Ъ FM” Владимир Осипов.

После роскошной церемонии вручения «Золотого мяча» организация премии The Best от FIFA смотрелась, мягко говоря, скромно. Все происходящее напоминало банкет, причем не самый богатый. Пока на сцене объявляли номинантов премии, гости в зале сидели за накрытыми столами. Добавим к этому не самый оригинальный сценарий и ведущего Александра Дель Пьеро, который, конечно, был блестящим футболистом, но здесь не всегда чувствовал себя в своей тарелке, и картина будет полной.

Скромность происходящего “Ъ FM” объяснил футбольный аналитик Константин Клещев, который не раз бывал на различных мероприятиях FIFA: «Федерация отказалась от гламурных церемоний и выбрала более скромный формат, чтобы не вступать в соперничество с "Золотым мячом". Вдобавок, поскольку мероприятие проходило в арабской стране, то какие-то излишества, наверное, были бы восприняты не очень хорошо. Думаю, что на столах у гостей, которые приехали на эту церемонию, был обычный дежурный набор "фифашного" ужина: салатик, семга перемороженная, ну и отсутствие вина, конечно, атмосферу не взбадривало».

Стоит отметить, что церемония прошла очень быстро. Она уложилась в 36 минут, так что российские телеканалы, которые приняли решение не показывать это действо, можно понять. Создавалось впечатление, что регламент был даже на аплодисменты. Объявление победителя в номинации «лучшего футболиста планеты» президент FIFA Джанни Инфантино уложил буквально в несколько секунд: «Усман Дембеле!»

Дембеле после этого вышел на сцену, сказал пару-тройку дежурных фраз и пропал в темноте зала. А тренер ПСЖ Луис Энрике вообще на вручение не приехал, хотя был в этот момент в Катаре, ведь сегодня его ПСЖ играет в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Вместо наставника на сцену вышел его помощник в обычном спортивном костюме. Самым же красивым моментом церемонии можно назвать забитые мячи, повторы которых показывали перед вручением номинации «лучший гол года». То, что исполнил защитник аргентинского клуба «Индепендьенте» Сантьяго Мантиэль, забив в падении через себя из-за пределов штрафной, впечатлит кого угодно. Не просто так аргентинский комментатор, увидев этот шедевр, долго не мог остановить эмоциональный порыв.

Возможно, кто-то не согласен с рядом номинантов и победителей, но здесь к FIFA претензий никаких. За игроков и тренеров голосовали не только журналисты, как это происходит перед «Золотым мячом», а капитаны национальных сборных, их тренеры и болельщики. Так что в этом вопросе все абсолютно прозрачно.

Владимир Осипов