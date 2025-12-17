«Большая часть участников эксперимента были абсолютно здоровы

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как анализ поведения человека на дороге увеличивает точность диагностики нарушений функций мозга.

Ученые предсказали риски когнитивных проблем по стилю вождения. И такие тесты оказались точнее, чем стандартные методы диагностики. Впрочем, это не только про тех автомобилистов, которые забывают пользоваться поворотниками. В эксперименте участвовали почти 300 водителей, средний возраст — 75 лет. Среди них у 56 человек были признаки легких когнитивных нарушений, а большая часть были абсолютно здоровы. У каждого в машине стоял GPS датчик, который замерял все: частоту и дальность поездок, время суток, в которое чаще всего пользуются автомобилем, разнообразие маршрутов, нарушения скоростного режима и количество резких торможений. После трехлетнего наблюдения ученые сделали свои выводы.

Поначалу все водили практически одинаково, но после стали всплывать некоторые отличия. Люди, у которых изначально были легкие проблемы, начинали ездить реже, переставали садиться за руль в темное время суток, а самое главное — сокращали разнообразие маршрутов. То есть выбирали самые простые и накатанные дороги. Ученые пришли к выводу, что точность исследования возрастает до 87%, если добавить такие факторы, как возраст, результаты когнитивных тестов и наличие генов, связанных с болезнью Альцгеймера. Тогда как обычные методы, без учета стиля вождения, дают только 76%. Впрочем, исследователи этому нисколько не удивились, потому что вождение — это и память, и планирование, и ориентация в пространстве. И зеркало, в котором видны даже малейшие намеки на когнитивные проблемы.

Анна Кулецкая