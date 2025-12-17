Следствие Петербурга ищет автора поста с фейками о российской армии

Петербуржец стал фигурантом дела о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Он опубликовал пост на личной странице в одной из соцсетей, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. По информации ведомства, пост был размещен не позднее 13 апреля 2025 года, публикация была доступна неограниченному кругу лиц.

Специалисты устанавливают местонахождение подозреваемого. Также выясняются все обстоятельства преступления.

Татьяна Титаева