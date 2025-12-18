Под давлением урожая

Уходящий 2025 год для сибирских регионов оказался вполне урожайным, улучшив обеспеченность округа собственным продовольствием и увеличив экспортные возможности. Однако на фоне двух предыдущих неурожайных лет высокие результаты принесли аграриям другие заметные проблемы. Упали закупочные цены, эксперты и представители отрасли отмечают также сложности с хранением и вывозом зерна, а также с выбором высокомаржинальных культур с гарантированным доходом.

Намолотили с горкой

Уборочную кампанию в Сибири в этом году осложнило сочетание большого урожая и раннего снега. Тем не менее, сбор зерна и масличных оказался настолько большим, что многие хозяйства «столкнулись с ситуацией, когда негде было хранить этот урожай, и дошло до того, что фермеры выгоняли технику с ангаров, ставили на улице и затаривали туда продукцию», отмечает главный агроном барнаульской компании «Авалон» (поставщик жидких минеральных удобрений) Евгений Островский. «Фермеры, у которых были проблемы с сушилками, вынуждены были сдавать сельхозпродукцию по минимальной цене, с огромными скидками. О высокой рентабельности говорить тут уже не приходится»,— говорит он.

На начало декабря Министерство сельского хозяйства России отчиталось об урожае в Сибирском федеральном округе в размере 18,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 12% превосходит результат 2024 года. Валовый сбор пшеницы увеличился на 7% за счет роста урожайности и составил 11,1 млн т на тех же посевных площадях. Средняя урожайность достигла 27 ц/га. В лидерах традиционно Алтайский край, где собрано 6 млн т зерновых и зернобобовых культур (+8 % к 2024 году), включая 3,6 млн т пшеницы (на уровне 2024 года). На втором месте — Омская область, где намолотили, как и год назад, 3,8 млн т, на третьем — Новосибирская область с 3,3 млн т (+35 %). Самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в Красноярском крае и Кемеровской области — 33,4 и 31,2 ц/га, соответственно. Сбор картофеля в Сибири также показал уверенный рост — собрано более 627 тыс. т, что на 20% больше, чем годом ранее. Урожай овощей остался на уровне предыдущего года — 134,5 тыс. т.

При этом общероссийский сбор составил в 2025 году 145 млн т намолоченного зерна, включая 93,5 млн т пшеницы, 20,5 млн т ячменя и 2,4 млн т кукурузы. Это на 11,5% больше результата прошлого года. Урожайность повысилась с 30 ц/га в прошлом году до 31,7 ц/га (+5,7%) в 2025-м.

Но у богатого урожая есть и темная сторона: перенасыщение рынка привело к падению закупочных цен. «За тонну пшеницы 4–5-го классов, которой как раз больше всего, предлагают всего 7–9 тыс. руб., что ниже себестоимости»,— констатирует Евгений Островский. По его данным, в положении маржинальной культуры в Сибири остался только рапс: «Горох сильно упал в цене, соя чудовищно упала, пшеница тоже практически ничего не стоит. Мелькомбинаты затарены и новое сырье не принимают, впрочем, как и животноводы».

В середине октября зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов (в начале декабря ушел в отставку и был назначен руководителем одного из департаментов Минсельхоза РФ) отмечал, что в первой половине октября закупочные цены на зерно падали со скоростью 500 руб. за т в неделю по причине снижения качества зерновых из-за ухудшившихся погодных условий уборки, и эти условия наблюдались по всей Сибири.

«Соответственно, потребители, а это экспортные трейдеры, мукомолы и производители кормов, становятся сегодня более придирчивыми к качественным показателям,— указывал он.— Хотя для животноводства эта цена — подарок, так как снижаются затраты на корма». По наблюдениям господина Ариткулова, снижение цен на новый урожай носит сезонный характер, «и, как правило, к концу четвертого квартала — в начале следующего года цена всегда растет, поэтому если предприятие имеет возможность хранить свою продукцию на складе, оно затем сможет продать зерно заметно дороже».

Своя культура

По наблюдениям экспертов, когда хозяйства начинают выращивать новую для региона культуру, например, чечевицу, которой поначалу в сибирском АПК занимались лишь единичные фермеры, и неплохо на ней зарабатывали, остальные производители также начинают проявлять к ней интерес, и вскоре высокая маржинальность культуры становится уже не столь высокой. «Такая история происходит с соей, ее уже много, и стоит она дешево»,— отметил Евгений Островский. Другой пример — горох, на котором в предыдущие годы можно было неплохо заработать, а в 2025-м он обвалился в цене, и среди аграриев пошли разговоры о намерении уменьшить площади под эту культуру.

Не ставить все на единственную возделываемую культуру рекомендует и министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа. При подведении итогов сельскохозяйственного года он отметил, что «ситуация по зерну напряженная, низкая стоимость пшеницы не покрывает затраты на ее производство, поэтому нужно уходить от монокультуры и смотреть на такие высокомаржинальные культуры, как рапс, подсолнечник и сою».

По мнению Евгения Островского, хозяйства, которые из года в год выращивают один и тот же набор культур, допустим, рапса, гречихи, ячменя, пшеницы, овса, гороха, сталкиваются с ситуацией, когда одна из культур оказывается более востребованной на рынке и позволяет им выйти в плюс. В то же время, по данным руководителя одного из кемеровских банков, его заемщик, фермер средней руки с 600 га посевных площадей, показывает лучшие финансовые результаты среди сельхозпроизводителей региона, из года в год выращивая всего две культуры в севообороте — пшеницу и горох.

На Восток

На конец ноября 2025 года, по данным Минсельхоза РФ, из СФО на экспорт было отправлено 3,1 млн т зерна и продуктов его переработки: зерновых культур — 1,3 млн т, на 20% меньше уровня 2024 года, масличных культур — 874 тыс. т (+43%) и бобовых — 385 тыс. т (+30%). Сократился вывоз продуктов переработки зерна. Это коснулось Алтайского края, который является крупным производителем крупы и муки. В то же время по экспорту зерновых этот регион переместился в 2025-м с третьего на первое место, отправив за границу 582 тыс. т, что на 35% больше результата прошлого года. Доля Алтайского края в сибирском экспорте составила 45%. Рост произошел по всем зерновым культурам. Основными покупателями стали Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия и Вьетнам. В других регионах СФО отмечен спад экспорта, а Новосибирская область с первого места опустилась на вторую позицию. Замыкает тройку лидеров Омская область, но также с сокращением экспорта.

По масличным культурам Алтайский край сохранил первое место, отправив на экспорт 591 тыс. т (+36 %) и занял долю в 57% от всех регионов Сибири. На втором месте — Новосибирская область, которой удалось увеличить отгрузки вдвое. На третьем — Красноярский край. По экспорту зернобобовых культур Алтайский край уступил первенство Новосибирской области. И хотя выросли отгрузки гороха и нута, продажи чечевицы снизились. И география поставок сократилась вдвое — до 13 стран.

По данным начальника отдела экспорта и цифровизации АПК минсельхоза Омской области Оксаны Дзюба, ключевыми регионами, обеспечивающими основную долю экспорта продукции АПК Сибири, выступают Новосибирская и Омская области, Алтайский и Красноярский края, а экспорт из СФО ежегодно составляет более $2,5 млрд, или 6% от совокупного экспорта продукции АПК России, а к 2030 году поставлена задача увеличить поставки за рубеж в 1,5 раза.

«Сибирские регионы обладают огромным потенциалом, и, учитывая растущие объемы экспорта продукции АПК по одним из основных аграрных регионов СФО — Новосибирской области (на 28%) и Алтайскому краю (на 16%), — прогнозируем, что достижение показателя федерального проекта будет обеспечено в полном объеме»,— сообщила госпожа Дзюба, отметив, что на это существенно влияет оказание господдержки экспортерам.

На начало ноября 2025 года общий объем экспорта продукции АПК из Сибири составил почти $2 млрд, сообщал в ходе Сибирского агропродовольственного форума руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. «В разрезе регионов позитивная динамика экспорта в этом году происходит в Алтайском крае — рост на 32%, до $492,3 млн, Иркутской области — на 57,7%, до $67,2 млн, Кемеровской области — на 5,1%, до $335,1 млн и Новосибирской области — на 13,9%, до $690 млн»,— отметил он.

По его словам, опережающими темпами растут поставки масложировой продукции — масла подсолнечного и рапсового, майонеза, жмыхов, маргарина, семян льна и подсолнечника, соевых бобов, отрубей, макаронных изделий, обработанных фруктов и орехов, меда, мучных кондитерских изделий, хлопьев, пива, муки, кофе и соков. Дальнейшее развитие экспорта, пояснил эксперт, будет зависеть от расширения географии и номенклатуры поставок, развития логистической инфраструктуры и повышения конкурентоспособности российской аграрной продукции.

Мультимодальный тренд

По оценке Евгения Островского, на фоне урожая-2025 производителям есть смысл заниматься «фундаментальными культурами». «Рапсом будут заниматься, соей, хотя, возможно, в меньшем объеме, от гороха многие хотят отказаться. Те, кто сохраняет посевы некогда новой и ставшей популярной культуры, со временем поймают повышенную цену»,— убежден он.

Удержаться на плаву зачастую получается лучше у тех хозяйств, которые не только занимаются разными культурами, но и объединяют растениеводство и животноводство. Они, отмечает Евгений Островский, могут позволить себе пережить падение закупочных цен в растениеводстве за счет того, что будут кормить свой скот и зарабатывать на реализации молока и молочных продуктов.

Многое для сибирского сельского хозяйства определяет развитие логистики. В начале декабря министр сельского хозяйства России Оксана Лут и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие логистики и повышение эффективности перевозок сельскохозяйственной продукции из Сибири и Урала. СФО регулярно производит значительные объемы зерна, в этом году урожай превышает 18 млн т, а экспортный потенциал — более 6 млн т. Для поддержки транспортировки зерна действует льготный железнодорожный тариф, по которому в 2025 году из сибирских регионов было перевезено свыше 2 млн т зерна. Для разгрузки железных дорог и увеличения экспортных возможностей, как сказано в сообщении минсельхоза, будут развиваться мультимодальные маршруты, включая направления через Татарстан и Самарскую область с дальнейшей отправкой зерна речным транспортом.

Также прорабатывается возможность расширения внутренних водных маршрутов до портов Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна. Министры обсудили и увеличение сроков навигации: привязка ее начала и окончания к реальным погодным условиям позволит продлить срок работы внутренних водных путей до трех месяцев, а на отдельных участках — обеспечить круглогодичную навигацию.

Вероника Сенцова