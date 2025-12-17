Туробъекты Челябинской области победили в трех номинациях национальной премии

Три туристических объекта Челябинской области победили в номинациях национальной премии Russian Traveler Awards – 2025. Об этом губернатор Алексей Текслер на итоговом областном совещании.

Так, магнитогорский парк «Притяжение» забрал победу в номинации «Лучшее общественное пространство», озеро Тургояк — «Лучший природный объект России», музей-заповедник «Аркаим» — «Лучший культурно-исторический объект».

«Мы — регион, который продвигает сейчас активно тему туризма. Она важна. Если брать по потенциалу экономическому, то туристический потенциал сегодня один из самых динамично развивающихся у нас в этой части. Эта сфера растет очень активно, поэтому мы выделили ее в отдельное направление, создали Главное управление по развитию туризма»,— прокомментировал Алексей Текслер.