Глава Башкирии поручил создать концепцию обновления площади Салавата Юлаева

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разработать концепцию реконструкции площади у реставрируемого памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Проект планируют рассмотреть на одном из будущих совещаний, сообщает Telegram-канал «Салават Юлаев. Реконструкция».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Реставрация памятника Салавату Юлаеву началась в конце июня и продлится до осени 2027 года. 6 ноября завершился демонтаж памятника: с постамента сняли последний элемент монумента — нижнюю часть фигуры коня. Реставрация проходит в специальной мастерской в Уфе. Также планируется благоустроить прилегающую площадь и отремонтировать фонтан.

Статую, открытую в 1967-м году, отправили на реставрацию из-за утери несущих способностей ввиду длительной эксплуатации. Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения курирует президент Российской академии художеств Василий Церетели.

Майя Иванова