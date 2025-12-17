«Когда почил старый епископ, клир решил выбрать нового из самых достойных»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о религиозных и исторических достопримечательностях турецкого города Миры.

Признаюсь, специально выбирал место недавнего отдыха на территории древнего античного государства Ликия, которое хорошо известно мне как историку по поэме Гомера «Илиада». Ликийские военачальники многократно упоминаются при описании осады Трои. Древняя Ликия располагалась на побережье Турции от нынешнего Фетхие до Антальи. Про гору Тахталы — малоазиатский Олимп — я уже рассказывал. Сейчас пришло время достопримечательности другого периода — поздней Римской империи или раннего христианства.

Дело в том, что здесь, в столице позднеликийского царства, в городе Миры, был прославлен главный, пожалуй, святой России — Николай Мирликийский Чудотворец. И не только в православной России: святителя Николая чтут и в католичестве, где он стал символом Рождества. Родился будущий святитель в расположенном рядом городе Патара, как считается, в семье христиан в 260-м или 265 году н. э. По некоторым сведениям, когда почил старый епископ, собравшийся клир решил выбрать нового из самых достойных, которым оказался мирянин Николай. Как говорят, в IV веке такое могло произойти. Так он и стал епископом, скончался в возрасте около 70 лет и был погребен здесь же — в Мирах. Тут пошли разночтения: сегодняшние Миры — это небольшой райцентр Демре, городок застроен довольно современными пятиэтажками с непременными солнечными батареями на крышах, усеянных водяными цистернами. В Турции очень экономят и используют солнце буквально для всех энергетических целей. Едешь по главной улице городка, поворачиваешь в переулок, сразу попадаешь на площадь, застроенную такими же домиками. Здесь и расположен комплекс храмов, он заглублен метров на десять от времени. Первыми идут развалины храма Артемиды, ставшего христианским в начале III века, где, по словам местных ученых, и служил Николай. Здесь же располагается его самая первая изначальная гробница. Обычно бесчисленные экскурсии просто пробегают мимо.

Дмитрий Буткевич