Умный взгляд дорого стоит

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о возможностях умной IP-камеры и сравнивает ее с аналогичными устройствами на российском рынке.

Фото: Яндекс

«Яндекс» (MOEX: YDEX) внедрил нейросеть в свою умную IP-камеру. С помощью ИИ устройство сможет обнаруживать движение в кадре, распознавать людей и животных, а также отправлять уведомления о событиях. Решение интегрируется с голосовым ассистентом «Алисой» и в такой связке дает заметную свободу для создания сценариев. Теперь пользователь может формулировать условия естественным языком. Допустим, «если ребенок упал, то…» или «если собака грызет стул, то…». Также функция позволяет владельцу понять, что происходит, даже не открывая приложения. В теории это звучит здорово, но нужна реальная проверка.

«Яндекс» не первый на рынке с распознаванием происходящего в кадре, и у аналогов уже известны проблемы. Алгоритмы иногда ошибаются, принимая портреты или фотографии в кадре за живого человека. Распознавание может быть ложным или не сработать в местах с плохим освещением, полутенями, при боковом или малом угле обзора. Маска, головной убор или очки тоже затрудняют идентификацию. А справятся ли алгоритмы корректно, если людей в кадре несколько? Это важно не только с точки зрения репутации самой технологии, но и просто потому, что за полный набор инструментов пользователю придется платить. Безвозмездно владелец IP-камеры получает только базовые функции: обнаружение движения и локальное хранение на SD-карте. Стандартное облачное хранилище требует ежемесячной подписки за 299 руб. или 699 руб., если речь о тарифе «Экстра», где все включено. За три года полной функциональности с облаком расходы составят примерно 14-30 тыс. руб., в зависимости от плана. Цена самой камеры — в пределах 5 тыс. руб. — уже не так важна.

Аналогичную стоимость и похожие возможности на российском рынке предлагает, например, Xiaomi — модель Mi 360° 2K Pro с обнаружением движения и человека. Вариант CS-H8C бренда EZVIZ тоже поддерживает распознавание движения. Aqara Camera Hub G3 снабжена локальным распознаванием лиц и жестов без облака. У упомянутого решения Xiaomi выше светочувствительность и два микрофона с шумоподавлением. EZVIZ предлагает цветное ночное видение, которого нет у IP-камеры «Яндекса». Последняя работает при частоте 20 кадров в секунду — Xiaomi превосходит этот показатель примерно на четверть.

Александр Леви