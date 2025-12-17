В Красном Сулине завершили расследование дела о мошенничестве на 34 млн рублей

В Красном Сулине следователи направили в суд дело восьми человек, которые обвиняются в хищении более 34 млн руб. из Фонда социального страхования через фиктивные производственные травмы и подкуп чиновницы на сумму свыше 1,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди обвиняемых — заместитель директора филиала Ростовского регионального отделения Фонда соцстрахования Марина Хомюк, которой инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), бывший заместитель главного инженера по технике безопасности коммерческой организации, специализирующейся на добыче и обогащении угля и антрацита ( в настоящее время предприятие ликвидировано) и 6 человек из числа работников предприятия, а также фиктивно трудоустроенные граждане, обвиняемые по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, с 2016 года группа организовала схему незаконного получения выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве. В фонд подавали заведомо ложные сведения о травмах сотрудников и фиктивно оформленных лиц, а также завышали данные о месячных заработках для увеличения компенсаций.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу мошеннической схемы, участники неоднократно давали взятки заместителю директора филиала Фонда соцстрахования. Общий размер полученных ею взяток превысил 1,4 млн руб.

Угольное предприятие, на базе которого действовала схема, в настоящее время ликвидировано. Оперативные мероприятия проводили сотрудники МВД по Ростовской области.

Валентина Любашенко