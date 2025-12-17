В Белгородской области мирный житель подорвался на взрывном устройстве

В Шебекинском округе Белгородской области мирный житель подорвался на взрывном устройстве, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, мужчина доставлен в больницу Белгорода в тяжелом состоянии. У раненого множественные осколочные ранения лица и голени. Также мужчине оторвало четыре пальца на правой руке. Вся необходимая помощь оказывается.

Сегодня губернатор сообщил, что в Шебекинском округе в хуторе Стадников с беспилотника сброшено взрывное устройство из-за чего поврежден частный дом.