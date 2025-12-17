Белгородского заводчанина приговорили к 15 годам по делу о терроризме

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Белгородской области, работавшего оператором свиноводческого комплекса в Ивнянском районе, к 15 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородец обвинен в участии в деятельности организации «Легион Свобода России» (ЛСР, признана террористической и запрещена на территории РФ). Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 200 тыс. руб. и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет, сроком на три года.

Как сообщает издание со ссылкой на суд, Александр Голубятников работал оператором одного из свиноводческих комплексов Белгородской области. Белгородец, как пишет РИА, «негативно относился к политике президента России, в том числе в части проведения СВО, и придерживался враждебных взглядов в отношении представителей органов государственной власти РФ». По этой причине, цитирует издание, он проникся идеологией террористической организации ЛСР (запрещена на территории РФ) и принял решение стать ее участником.

В материалах дела указано, что в подтверждение серьезности своих намерений, а также с целью завоевания авторитета среди представителей организации и ее популяризации, подсудимый размещал в открытом Telegram-чате сообщения, содержащие публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. Впоследствии он получил предложение о вступлении, заполнил анкету, и его заявка была принята. Уже после этого, по версии суда, он продолжил публиковать призывы к террористической деятельности уже совместно с [террористической] и запрещенной в РФ организации ЛСР.

Анна Швечикова