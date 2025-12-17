Экстрадированному из Таиланда россиянину дали 12 лет за вымогательство

Арсеньевский городской суд Приморского края приговорил одного из членов группировки вымогателей Александра Вербу. Его экстрадировали из Таиланда в апреле 2025 года по запросу Генпрокуратуры. Фигуранта приговорили к 12 годам строгого режима со штрафом 150 тыс. руб. и ограничением свободы на 1,5 года, сообщили в надзорном ведомстве.

Александр Верба был членом группы вымогателей с 2008 по 2013 год. Ее лидером называют брата осужденного — Владислава Вербу. По версии следствия, в 2013 году братья с соучастниками потребовали 6 млн руб. от предпринимателя на складе в городе Арсеньеве. У бизнесмена не было при себе нужной суммы, взамен он отдал 2 млн руб., автомобили Toyota Land Cruiser 200, КамАЗ-4310 и два трактора.

Также злоумышленники вымогали 5,5 млн руб. у другого коммерсанта. После угроз он переоформил на аффилированных вымогателям лиц квартиру и земельный участок в Арсеньеве. Кроме того, пострадавший передал преступникам право аренды на лесной участок площадью свыше 18,5 тыс. га.

Владислава Вербу задержали и позже приговорили к 15 годам колонии. Его брату удалось скрыться, после чего фигуранта объявили в международный розыск. В розыске находится также еще один участник группы, чье дело выделили в отдельное производство.

Никита Черненко