Иван и Джек вошли в список распространенных имен немецких детей

Самыми популярными именами для новорожденных в Германии в 2025 году стали София и Ноа. Такие данные опубликовал немецкий портал для беременных и для молодых родителей Babelli. В топ-5 самых популярных имен для девочек вошли также Эмилия, Эмма, Миа и Элла, а для мальчиков — Леон, Лука, Лиам и Лео.

Babelli составляет списки 200 самых распространенных имен новорожденных девочек и мальчиков в стране за год. В этом году в них вошли такие имена, как Иван, Джек, Вивьен, Летиция, Арда. Иван заняло 195-е место в списке имен для мальчиков. Babelli также назвал необычные имена, встреченные в 2025 году, среди них: Нео Владимир, Эмилия Мерседес, Куинси Амадеус.

В Babelli изучают данные о том, как называют новорожденных по всей стране, поэтому, по мнению аналитиков портала, эти данные можно считать репрезентативными для Германии в целом. Они проанализировали 128 тыс. записей о рождении детей, что составляет примерно 18% от всего количества родившихся в Германии за год.

Яна Рождественская