Застройщик разработает проект планировки квартала в историческом центре Уфы

Администрация Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик "СК Перспектива"» в течение полутора лет разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Заки Валиди, Цюрупы и Тукаева, площадью 6,84 га. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Территория попадает в общественно-деловую зону, на которой можно размещать общественные объекты, «как правило, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду. Территория приурочена к присклоновой части правобережного коренного склона реки Белой, водоразделу рек Белой и Сутолоки.

Необходимо провести инженерные изыскания, учесть границы объектов культурного наследия и особые условия использования территории.

Майя Иванова