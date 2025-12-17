В Самарской области вынесли приговор 14 участникам ОПГ за распространение наркотиков

Самарский областной суд признал виновными 13 мужчин в возрасте от 22 лет до 61 года и одну девушку 2003 года рождения за совершение 268 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Каждому из подсудимых назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 9 до 16 лет. Один из осужденных будет отбывать наказание колонии особого режима, 12 участников ОПГ — в колонии строгого режима, одна осужденная — в колонии общего режима.

В доход государства конфискованы автомобили, мобильные средства связи, использовавшиеся осужденными в преступной деятельности, а также деньги. Приговор в законную силу не вступил.

Суд установил, что 14 человек занимались распространением наркотиков и психотропных веществ с помощью интернета с января по июнь 2022 года. Они получали оптовые партии наркотиков и фасовали их для дальнейшего сбыта на территориях Самарской, Курской, Ульяновской, Кировской, Оренбургской и Московской областей путем закладок. Их деятельность пресекли правоохранительные органы. Из незаконного оборота изъято более 10,7 кг наркотических средств.

Руфия Кутляева