В Общественной палате Башкирии сменился руководитель

Председателем Общественной палаты Башкирии избрана руководитель Ассоциации предприятий социального питания республики Энже Ахмадуллина, сообщила пресс-служба организации. Ранее она занимала должность председателя комиссии по предпринимательству.

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов, который с конца октября исполнял обязанности руководителя организации, выразил уверенность в успешной работе госпожи Ахмадуллиной. «Предстоит работа по поддержке участников СВО, по Году единства народов России, по наблюдению за выборами, обеспечивать легитимность, прозрачность процесса»,— сказал он.

«Действующая палата — эффективная, узнаваемая, планируем держать данный курс в этом направлении и продолжать оставаться опорой для общества и государства»,— отметила Энже Ахмадуллина.

В состав Общественной палаты республики также вошли два новых члена: Анна Идрисова, директор социально ориентированной общественной организации защиты прав потребителей «Правовой лидер» и советник главы Башкирии по вопросам защиты прав потребителей, и Александр Кобыскан, старший научный сотрудник центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Академии наук Башкирии.

Олег Вахитов