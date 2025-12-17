В Ростовской области могут помиловать двух заключенных

Комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области из шести ходатайств осужденных рекомендовала к помилованию только два. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Положительных заключений подписано два. В них существенными обстоятельствами признаны состояние здоровья, многодетность и сложные семейно-бытовые ситуации. Все предусмотренные в этом случае документы предварительно рассмотрит губернатор Ростовской области, затем глава государства — за ним окончательное решение»,— уточнили в ведомстве.

Отмечается, что 2025 году на девяти заседаниях комиссия рассмотрела 52 прошения осужденных и дала 13 положительных рекомендаций.

Наталья Белоштейн