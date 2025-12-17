«ЧелябГЭТ» намерен купить семиместный электромобиль за 5 млн рублей

ООО «Челябинский городской электрический транспорт» (учредитель — комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска) объявило аукцион на поставку минивэна Voyah Dream или аналога, рассчитанного на семь пассажиров. Начальная цена контракта составляет 5,2 млн руб., указано на портале госзакупок.

Организации необходим полноприводный автомобиль 2022 года выпуска или позже. Пробег должен составлять не более 30 тыс. км, а гибридный двигатель работать от бензина либо от электричества. При этом коробка передач требуется роботизированная, а система парковки — полностью автоматическая. Нужны и иные вспомогательные системы — для контроля проезда перекрестка, распознавания дорожных знаков и усталости водителя. Заказчик также желает иметь в автомобиле подсветку дверных ручек и беспроводные зарядки для телефонов. Поставить машину необходимо в течение 10 дней после заключения договора. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 декабря.

По данным сайта официального дилера автомобилей Voyah в России, цена подобной новой модели начинается от 6,6 млн руб.

На закупку обратили внимание члены челябинского отделения общественного движения «Народный фронт». Активисты обратились в городскую администрацию с требованием пересмотреть дорогостоящую покупку. Они считают, что можно подобрать альтернативный вариант «за умеренную сумму».

