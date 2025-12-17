Суд в Красноярске продлил арест чемпиону мира по санному спорту Роману Репилову
Центральный райсуд Красноярска продлил до 20 февраля 2026 года срок ареста трехкратному чемпиону мира по санному спорту Роману Репилову. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Роман Репилов находится в СИЗО с 22 ноября. Как писал «Ъ-Сибирь», тогда же в рамках этого уголовного дела был арестован другой титулованный саночник Александр Перетягин. По версии следствия, спортсмены присвоили 11 млн руб. при закупке саней для нужд ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд в России». Александр Перетягин фигурирует в деле как специалист по подготовке спортивного инвентаря в центре.
Кроме того, подозреваемыми в этом уголовном деле являются бывшие директор спортивной школы олимпийского резерва по санным видам спорта Петр Долгих и тренер Александр Осипенко, пишут «РИА Новости».
Роман Репилов является трехкратным чемпионом мира (2020-го и 2021 года), трехкратным призером чемпионата мира 2017 года, шестикратным призером чемпионатов Европы, двукратным обладателем Кубка мира. Александр Перетягин выступал за сборную России с 2012 года, является серебряным призером чемпионата Европы 2015 года.