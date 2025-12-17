Минздрав предупредил о росте смертности в новогодние праздники на четверть

Смертность в России в новогодние праздники увеличивается в среднем на 24%, сообщил директор департамента медпомощи детям Минздрава Рафаэль Шавалиев. По его словам, все службы сферы здравоохранения в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме.

«Я, например, будучи еще руководителем медицинской организации, видел, как в реанимации в новогодние праздники 70% составляли мужчины трудоспособного возраста»,— рассказал господин Шавалиев на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной угрозы (цитата по ТАСС).

По словам директора департамента, в праздничный период тяжело оказывать пациентам помощь вовремя. В основном это происходит из-за того, что сами граждане не вызывают скорую помощь своевременно.

Полина Мотызлевская