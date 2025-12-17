Налоговый потенциал туристической отрасли в Ярославской области превышает 3 млрд

Ярославская область обладает значительным налоговым потенциалом в сфере туризма, который оценивается более чем в 3,5 млрд рублей в год, если учитывать все смежные отрасли. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Туризм является одним из ключевых приоритетных направлений для региона. У нас все для этого есть: логистика, номерной фонд, высокий уровень сервиса, событийные программы, близость к крупным городам — Москве и Санкт-Петербургу, а также к старинным городам Золотого кольца»,— сказал губернатор.

Область входит в топ-10 регионов, где предпочитают отдыхать россияне летом, уступая в Центральном федеральном округе только Москве, Московской и Тверской областям, следует из данных Российского союза туриндустрии. По информации Росстата, турпоток в Ярославской области вырос на 51% в январе – октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исполняющий обязанности министра туризма Дмитрий Добрынин подчеркнул, что в регионе созданы благоприятные условия для семейного и автомобильного туризма: разработаны четыре автомобильных маршрута, действует сервис каршеринга, в областной столице курсируют двухэтажные автобусы, информация о туристических событиях доступна на портале региона и на 23 тач-панелях в населенных пунктах.

Алла Чижова