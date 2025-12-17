На Дону 65% компаний предлагают рабочим карьерный рост

Компании Ростовской области активно развивают карьерные возможности для сотрудников рабочих специальностей. Согласно исследованию, 65% работодателей предлагают повышение до руководящих должностей, включая позиции мастеров и бригадиров. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации аналитиков, 47% организаций дают возможность получить дополнительные квалификации и сертификаты сотрудникам рабочих профессий. Столько же предприятий предлагают переход в смежные подразделения или направления. Кроме того, 44% компаний готовы переводить работников на более технологически сложные или ответственные позиции.

«Сотрудники, которые чувствуют свою ценность и видят реальные перспективы роста, становятся более вовлеченными и готовы развиваться вместе с компанией», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Предприятия региона поддерживают карьерный рост «синих воротничков» через различные формы обучения. Внешние курсы и программы доступны в 65% компаниях. Наставничество и обучение у опытных коллег практикуются в 62% организаций. Внутренние тренинги и семинары используют 50% работодателей. Онлайн-обучение предлагают 48% компаний, что делает развитие более гибким и доступным.

Валентина Любашенко