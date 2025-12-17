Экс-директора барнаульской компании оштрафовали за уклонение от уплаты налогов

В Барнауле суд оштрафовал бывшего руководителя предприятия по обработке металлов по делу об уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст.199.2 УК РФ). Его обязали выплатить 350 тыс. руб., сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об ООО «Технологии металлообработки», предприятие возглавлял Егор Ряплов.

По версии следствия, фигурант дела с июля 2024-го по март 2025 год для сокрытия средств от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам израсходовал деньги организации на оплату обязательств компании перед контрагентами.

Таким образом, считает следствие, Егор Ряплов сокрыл более 5 млн руб. По решению суда компанию и фигуранта дела обязали выплатить в бюджет эту сумму.

Александра Стрелкова