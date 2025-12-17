«Союзмультфильм» подал в суд на ИП в Ижевске из-за изображения Карлсона

Киностудия «Союзмультфильм» пытается взыскать с ижевского ИП компенсацию за использование изображений, похожих на Карлсона. Иск на 100 тыс. руб. был подан в Арбитражный суд Удмуртии (АС УР) 15 декабря, на следующий день его приняли к производству, сообщает пресс-служба судебного органа.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

АС УР отметил, что «Союзмультфильм» в том числе обладает правами на мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» и элементы, с ними связанные, а также на товарный знак (ТЗ) с изображением персонажа.

Из определения об истребовании доказательств следует, что 50 тыс. руб. «Союзмультфильм» хочет взыскать за нарушение исключительных прав на ТЗ, еще 50 тыс. руб.— за нарушение исключительных прав на персонажа.