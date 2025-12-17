Подработка маляром стала самой высокооплачиваемой в Петербурге в 2025 году

В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой подработкой по итогам 11 месяцев 2025 года стала работа маляра. Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 91 112 рублей в месяц, следует из данных сервиса «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На втором месте оказались мастера по ремонту бытовой техники (в среднем 81 516 руб. в месяц), на третьем — ремонтники (около 78 166 руб. в месяц).

В целом по России среди самых высокооплачиваемых подработок за январь—ноябрь лидируют плиточники (117 060 рублей в месяц), монтажники (105 678 рублей) и отделочники (85 859 рублей). Далее следуют автомаляры (78 204 рублей), диспетчеры (75 934 рублей), автоэлектрики (73 244 рублей) и сборщики мебели (65 062 рублей).

Артемий Чулков