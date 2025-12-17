Под домашний арест отправили главу красноярского управления капстроительства

Железнодорожный райсуд Красноярска поместил под домашний арест до 20 января начальника управления капстроительства Красноярского края Сергея Ветрова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, фигурант дела не взыскал аванс по госконтракту с компании «Новэкс», которая занималась строительством жилья для детей-сирот и не выполнила работы под ключ, пишет ТАСС. В результате 20 детей-сирот не смогли получить жилье в поселке Нижний Ингаш Красноярского края.

Правоохранители считают, что Сергей Ветров вместо расторжения контракта передал подрядчику новый земельный участок под другой проект.

Александра Стрелкова