Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под домашний арест отправили главу красноярского управления капстроительства

Железнодорожный райсуд Красноярска поместил под домашний арест до 20 января начальника управления капстроительства Красноярского края Сергея Ветрова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, фигурант дела не взыскал аванс по госконтракту с компании «Новэкс», которая занималась строительством жилья для детей-сирот и не выполнила работы под ключ, пишет ТАСС. В результате 20 детей-сирот не смогли получить жилье в поселке Нижний Ингаш Красноярского края.

Правоохранители считают, что Сергей Ветров вместо расторжения контракта передал подрядчику новый земельный участок под другой проект.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все