Девочку, раненную на Запорожье после атаки ВСУ, привезли в Крым

Одиннадцатилетняя девочка, пострадавшая в результате атаки вооруженных сил Украины в Запорожской области, поступила на лечение в Республиканскую детскую клиническую больницу в Крыму. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Вчера ночью ребенок был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу. Транспортировка прошла без осложнений, девочке оказывается узкоспециализированная помощь. Состояние ребенка по-прежнему тяжелое. Нахожусь на связи с медиками»,— отметил господин Балицкий.

Как сообщили «Ъ» в правительстве РК, у пациентки была диагностирована кровопотеря, множественные переломы и тяжелая черепно-мозговая травма. При необходимости ее могут отправить из Крыма на лечение в специализированный центр нейрохирургии в Москве.

Напомним, ребенок был ранен 15 декабря во время минометного обстрела ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области. Помимо этого, погиб мужчина, который попал под обстрел в своем автомобиле. Во вторник в городе Пологи во время атаки украинской армии погибла женщина 1952 года рождения.

Александр Дремлюгин, Симферополь