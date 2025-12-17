The Rolling Stones отменила тур по Европе из-за ухудшения здоровья Кита Ричардса

Рок-группа The Rolling Stones отменила тур по Европе, который хотели провести в 2026 году. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источник.

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Мик Джаггер, Ронни Вуд и Кит Ричардс приняли решение отменить европейское турне. Причиной стало самочувствие господина Ричардса, которому в четверг исполняется 82 года. Артист продолжительное время борется с артритом, который сам называл «доброкачественным». Заболевание влияет на технику игры музыканта и может стать серьезным препятствием для участия в четырехмесячном турне.

«Группа планировала тур в начале этого года, но тоже не смогла его организовать. Это тяжело для поклонников, но The Stones вернутся на сцену, как только будут готовы», — заявил представитель The Rolling Stones изданию The Sun (https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/37639329/rolling-stones-axe-uk-europe-tour/).

Ранее пианист группы Чак Ливелл заявил, что The Rolling Stones почти завершили работу над новым альбомом. По оценкам Variety, диск планируется выпустить в следующем году. В 2023-м группа выпустила «Hackney Diamonds» — первый за 15 лет альбом с новым материалом.

Группа The Rolling Stones была образована в Лондоне в 1962 году и считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. Variety отмечает, что в последние пару десятилетий гастрольные маршруты группы становятся все короче по мере старения основных участников.