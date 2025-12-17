Врип главы Новокуйбышевска допустил замену некоторых троллейбусов на автобусы

Врип главы Новокуйбышевска Максим Девятов опроверг информацию о закрытии троллейбусного сообщения в городе, но допустил возможность замены части маршрутов «на современные автобусы большой вместимости». Об этом Максим Девятов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Градоначальник пояснил, что специалисты проводят комплексный анализ всей транспортной системы, цель которого — разработать оптимальную, эффективную и современную модель организации общественного транспорта в городе, а не отменить троллейбусы.

Среди вариантов развития транспортной системы Новокуйбышевска: модернизация существующей троллейбусной сети и

возможная «замена части маршрутов на современные автобусы большой вместимости».

«Решение, которое будет принято по итогам анализа, будет обязательно вынесено на общественное обсуждение с жителями города»,— отметил Максим Девятов.

О том, что в городе вновь пытаются отменить троллейбусы, сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин. Он подчеркнул, что КПРФ выступает «категорически против этого и сделает все, чтобы этого не произошло».

Сабрина Самедова