Крымчанина арестовали за взятку сотруднику ФСБ

Жителя Евпатории арестовали по обвинению в даче крупной взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчина был фигурантом другого разбирательства в сфере незаконной миграции. Желая избежать уголовной ответственности, во время встречи с оперативным сотрудником он передал ему взятку в размере 1,8 млн руб. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Александр Дремлюгин, Симферополь