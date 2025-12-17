Экс-директора челябинского завода привлекли к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Челябинской области привлек к субсидиарной ответственности бывшего директора АО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» (ЧТОЭЗ) Ирину Витковскую и экс-руководителя бывшей головной компании завода Александра Севостьянова. Сумма долгов обанкротившегося предприятия составляет 219 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

С экс-руководителя завода и предпринимателя взыщут 219 млн руб. в солидарном порядке. Заявление подал конкурсный управляющий предприятия Антон Бусыгин. В ноябре суд продлил срок конкурсного производства, открытого в отношении ЧТОЭЗ, до 19 мая 2026 года. Завод признали банкротом в марте 2022 года. Его крупнейшим кредитором является региональный филиал АО «Россельхозбанк».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» зарегистрирован в Челябинске в 1993 году. По последним раскрытым данным на 2019 год совладельцами являлись Ольга Гуськова и ЗАО «Энергетические проекты», которым руководил Александр Севостьянов в 2012-2014 годах. Ирина Витковская была директором завода в 2019-2022 годах. За 2024-ый известен чистый убыток — 1,3 млн руб.

Виталина Ярховска