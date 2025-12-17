Мультфильм Константина Бронзита «Три сестры» вошел в шорт-лист «Оскара»

Мультфильм российского художника-мультипликатора Константина Бронзита «Три сестры» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Бронзит

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Константин Бронзит

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Работы Константина Бронзита дважды были номинированы на «Оскар». В 2009 году — мультфильм «Уборная история — любовная история», в 2016-м — «Мы не можем жить без космоса». Мультфильм «На краю земли» был номинирован на премию Французской академии кинематографических искусств «Сезар».

Константин Бронзит родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. Работал в студии анимационного кино «Мельница», где участвовал в создании проектов «Приключения в Изумрудном городе» и «Карлик Нос» в качестве главного консультанта и художественного руководителя. Кроме того, господин Бронзит участвовал в работе над мультфильмами «Лунтик и его друзья», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Иван Царевич и Серый Волк 6».

Помимо господина Бронзита, в шорт-лист «Оскара» попал российский режиссер Александр Молочников за ленту «Экстремистка» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Номинанты на «Оскар» будут объявлены 22 января, церемония вручения кинопремии пройдет 15 марта.