Припортовые станции на Северной железной дороге увеличили погрузку на 5% в январе-ноябре

В январе-ноябре 2025 года с припортовых станций Северной железной дороги отправлено более 788 тыс. тонн грузов, что на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Основные виды грузов: уголь, нефть, лесоматериалы, грузы в контейнерах.

Фото: Пресс-служба СЖД

На Северной магистрали к припортовым относятся станции Ярославль-Пристань, Череповец-Пристань, Северодвинск, Бакарица, Архангельск-Город, Жаровиха, Соломбалка и Лабытнанги. В октябре 2025 года в список включена Обская. Вблизи этих станций расположены операторы морских терминалов и речные порты.

В 2025 году увеличена погрузка на станциях Ярославль-Пристань в Ярославской области, Жаровиха в Архангельской области, Обская в Ямало-Ненецком автономном округе. Выгрузка увеличена на станциях Обская, Лабытнанги в ЯНАО, и на станциях Жаровиха и Соломбалка в Архангельской области.

«Северная железная дорога является важнейшим транспортным узлом, обеспечивающим бесперебойную работу морских портов региона. Припортовые станции играют ключевую роль в логистической цепочке перевозок грузов, обеспечивая связь между железнодорожным транспортом и морскими терминалами»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Для стабильного обеспечения перевозок грузов с перевалкой на морской и речной транспорт на припортовых станциях действуют особые условия для грузовладельцев. Это право на временное размещение порожних вагонов на путях общего пользования, а также возможность согласовывать в свой адрес часть грузов, которые точно будут подвержены перевалке, или отклонять не востребованные в данный момент. Координация действий между железнодорожниками, грузоотправителями и работниками портов обеспечивает оптимизацию процесса перевозки грузов и минимизирует задержки.

