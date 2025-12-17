В Башкирии прокуратура добилась выплаты компенсации родственнику участника СВО

Кугарчинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Зианчуринского района об объявлении военнослужащего умершим и признании его дедушки фактическим воспитателем для получения гарантий и компенсаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что местный житель воспитывал своего внука с 1998 года. В декабре 2023 года внук заключил контракт и оправился в зону проведения СВО. С декабря 2024 года он числится без вести пропавшим. Пожилой родственник обратился к прокурору района по вопросу оформления господдержки, так как у него не было документов, кроме извещения о том, что его внук безвестно отсутствует.

Согласно региональному закону «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих», единовременная материальная помощь предоставляется в размере 2 млн руб. в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего.

Майя Иванова