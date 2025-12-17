В Ставрополе новостройки обогнали по цене вторичную недвижимость

Цены на новостройки в Ставрополе к декабрю 2025 года превысили стоимость вторичного жилья. Разница достигла 0,5% за квадратный метр. В декабре 2024 года новостройки стоили на 10,5% дешевле вторички, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитиков агентства «Циан». Средняя цена квадрата в городе выросла до 111 тыс. руб. с 110,5 тыс. руб. годом ранее.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ставрополь занял второе место в России по сближению цен на рынках. Только в Калининграде разница меньше — 0,4%. По стране новостройки подорожали на 14% за год, вторичка — на 8%. В крупных городах первичка уже на 27% дороже готового жилья, полгода назад этот разрыв равнялся 23%, год назад — 20%. В Новокузнецке максимальная разница составила 61%, в Челябинске — 56%, в Барнауле и Набережных Челнах — по 52%.

Опережающий рост цен на новостройки стер преимущество вторички во всех городах России. К концу 2025 года не осталось рынков, где готовое жилье стоило бы дороже первички. В 2026 году разрыв продолжит расти теми же темпами, прогнозирует ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская. Спрос на вторичку в Ставрополе подскочил: в октябре заключили 700 сделок, плюс 12% к сентябрю, просмотры объявлений выросли на 5% с начала года.

В ноябре новостройки в Ставрополе стоили 107,9 тыс. руб. за квадрат, плюс 11% к ноябрю 2024-го и 4% с января. Нормативная цена в крае на IV квартал достигла 97,8 тыс. руб., рост 5%. Вторичка приблизилась к 110 тыс. руб. в ноябре, плюс 0,6% к сентябрю и 5% за год. Доля квартир дешевле 5 млн руб. на первичке — 39%, на вторичке — 34%.

Рынок оживили снижение ипотечных ставок и сезонное оживление. В III квартале спрос на вторичку вырос на 19% к II кварталу: однокомнатные — плюс 30%, двухкомнатные — 10%. Ставрополь опережает краевой средний показатель, но уступает Кисловодску с 180 тыс. руб. за квадрат. За год квартиры в городе подорожали на 10%, средняя цена — 6 млн руб.

Станислав Маслаков