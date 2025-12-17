Ярославские приставы запретили 33 тысячам жителей региона выезд за границу

В Ярославской области ограничение права выезда за пределы РФ применено в отношении 33,6 тыс. должников. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Почти четверть должников — неплательщики алиментов. В управлении подчеркнули, что запрет выезда за границу уже показал свою эффективность для побуждения к оплате долгов.

«За 11 месяцев 2025 года граждане, ограниченные в праве выезда, оплатили сумму в размере 357 млн руб., из них по алиментным обязательствам — 13 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе управления.

Приставы выносят ограничения на выезд из страны, если у гражданина имеется долг, превышающий 10 тыс. руб. по взысканию алиментов, компенсации морального вреда или вреда, причиненного здоровью, и по иным долгам — 30 тыс. руб.

«Если с момента окончания срока для добровольного исполнения прошло более 2 месяцев и долг не был погашен, запрет на выезд из страны может быть установлен даже при задолженности свыше 10 тыс. руб.»,— добавили в управлении.

Алла Чижова