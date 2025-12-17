В белгородской больнице умер раненый при обстреле ВСУ в 2024 году

В Белгородской области умер местный житель, получивший тяжелые ранения при обстреле села Ясные Зори прошлой осенью. Больше года пострадавший оставался в больнице.

«Мужчина ... умер в больнице. После госпитализации он все время находился в медучреждении», — сообщил оперштаб региона.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что 2 октября 2024 года село Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Тогда на месте погиб один человек, еще 13 раненых госпитализировали.