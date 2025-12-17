В Ярославле приняли бюджет города на 2026 год

Муниципалитет Ярославля принял бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Заседание состоялось 17 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Доходы бюджета города в 2026 году, согласно проекту, составят 28 млрд руб. Расходы составят 26,3 млрд руб. Запланирован профицит в размере 1,6 млрд руб.

«Бюджет сформирован с профицитом в размере 1 млрд 637 млн руб., что обусловлено необходимостью погашения бюджетных кредитов, предоставленных городу Ярославлю в 2021-2022 годах из областного бюджета на замещение коммерческих заимствований»,— говорится в пояснительной записке к проекту решения.

В 2025 году в последней редакции бюджета доходы составляли 31,2 млрд руб., расходы — 31,4 млрд руб., дефицит — 204 млн руб.

Антон Голицын