На второстепенных ролях

Северо-Запад России обладает потенциалом для развития гидро- и ветроэнергетики. Но в условиях существующего профицита энергогенерации темпы внедрения возобновляемых технологий замедлены. Эксперты предполагают, что в ближайшее время регион продолжит идти по пути реализации локальных «зеленых» проектов, которые будут дополнять традиционную генерацию.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В СЗФО представлены объекты ВИЭ-генерации на основе энергии ветра, воды, биомассы и свалочного газа совокупной установленной мощностью 708,4 МВт

По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), на декабрь совокупная установленная мощность объектов ВИЭ в России составила 7,08 ГВт. В структуре установленной мощности лидируют ветровые и солнечные электростанции, на которые приходится по 2,97 и 2,6 ГВт соответственно, и малые гидроэлектростанции мощностью до 50 МВт (1,31 ГВт). Помимо этого, эксплуатируются электростанции, функционирующие на основе биомассы, биогаза, свалочного газа, твердых бытовых отходов и геотермальной энергии совокупной мощностью более 200 МВт.

Что касается Северо-Западного федерального округа, то он имеет свои особенности. «Например, здесь не так много солнечного света, но при этом из-за близости к большим водным пространствам — неплохие ветровые ресурсы, есть водный потенциал на малых реках в Карелии. Также в ряде регионов хорошие лесные массивы и деревообработка, что позволяет использовать древесные отходы для выработки электроэнергии и тепла»,— отмечает Дмитрий Степанов, генеральный директор ООО «Альтрэн».

По данным АРВЭ, в СЗФО на сегодняшний день представлены объекты ВИЭ-генерации на основе энергии ветра, воды, биомассы и свалочного газа совокупной установленной мощностью 708,4 МВт. Наибольшая доля приходится на малые гидроэлектростанции (492 МВт) и ветроэлектростанции (208 МВт). «Разветвленная сеть рек и стабильная ветровая нагрузка в ряде районов формируют хороший потенциал для дальнейшего развития этого сектора»,— отмечает Алексей Жихарев, директор АРВЭ.

В Мурманской области функционирует крупнейшая в мире ветровая электростанция за полярным кругом общей мощностью 202 МВт — Кольская ВЭС. В 2024 году в Республике Карелия были введены в эксплуатацию Белопорожские малые ГЭС по 24,9 МВт каждая. «Удаленность значительной части территории СЗФО от единой энергосистемы является базой для развития автономных гибридных энергоцентров на базе малых и средних ветровых установок, значительное количество малых ВЭУ было построено более двадцати лет назад в Мурманской и Архангельской областях»,— добавляет господин Степанов.

Развиваются в округе и объекты на основе использования биомассы, в частности ТЭЦ «Белый Ручей», функционирующая на основе сжигания отходов деревообработки, в Вологодской области и БиоЭС на свалочном газе «Новый свет» в Ленинградской области.

Малая доля

По данным Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС), доля ВИЭ, без учета атомных электростанций, в энергетике СЗФО составляет 12,8%. При этом, по словам Сергея Черепова, директора департамента энергетики компании «Рексофт», суммарная установленная мощность всех ветровых и гидроэлектростанций региона почти в полтора раза ниже суммарной установленной мощности Ленинградской АЭС. Такое распределение отражает исторические и географические факторы развития энергетики региона с развитой промышленностью, крупными городами и ограниченными возможностями для строительства больших ГЭС, как на Волге или реках Сибири.

Кроме того, крупные и стабильные АЭС и ТЭЦ Северо-Запада уже обеспечивают профицит электроэнергии. По статистике СО ЕЭС, типичными значениями для ОЭС Северо-Запада являются генерация на уровне 12–13 тыс. МВт•ч при потреблении в 10–11 тыс. МВт•ч, разница передается в ОЭС Центра. Поэтому здесь нет рыночных предпосылок для активного ввода новых генерирующих мощностей в отличии от южных областей.

«Изменения ситуации можно ожидать только в случае существенного роста энергопотребления. Так, согласно распоряжению правительства, Кольская АЭС была выбрана как перспективная площадка для развития и размещения центра обработки данных (ЦОД). Есть вероятность, что наращивание энергопотребления приведет и к росту мощности ВИЭ»,— отмечает Олег Шевцов, заместитель генерального директора ООО «Проект №7».

В целом, если делать благоприятный прогноз, то, по словам Николая Бабинова, продакт-менеджера по ВИЭ бренда SmartWatt, доля ВИЭ в округе может вырасти до 5–7% уже в ближайшие десять лет. Но пока возобновляемые источники энергии не выдерживают конкуренции с традиционными, о чем говорит большое количество атомных и угольных электростанций — они и обеспечивают основу электроснабжения. Ключевой барьер, по мнению эксперта,— суровый климат, который ограничивает эффективность солнечных и ветровых станций. Плюс для развития ВИЭ необходимы большие объемы инвестиций, которые нелегко привлечь с учетом региональных особенностей.

Перспективы развития

Сегодня действующие энергобалансы Северо-Запада не предусматривают резкого наращивания доли ВИЭ, что отчасти объясняет текущее затишье в этой сфере. «Технологии возобновляемой генерации пока не стали привлекательными для частных инвестиций из-за их относительно высокой стоимости, неустойчивой работы, спорной экологичности и общего уровня зрелости. Крупные потребители энергии в первую очередь заинтересованы в стабильных и надежных источниках, чего ВИЭ на данном этапе в полной мере обеспечить не могут. В итоге при небольшом интересе как со стороны рынка, так и со стороны регулирующих органов, развитие возобновляемой энергетики в СЗФО пока продолжается медленно»,— отмечает господин Бабинов.

До 2028 года, по данным АРВЭ, в СЗФО запланировано к вводу еще 28,5 МВт объектов ВИЭ-генерации, включая две малые ГЭС. Сегозерская гидроэлектростанция (8,1 МВт) в Республике Карелия будет реализована АО «Эн+Генерация» в 2026 году, а также ПАО «ТГК-1» реализует проект ГЭС «Арктика» (16,5 МВт) в Мурманской области до конца 2028 года.

По мнению Дмитрия Степанова, наиболее перспективным направлением для СЗФО видится развитие АГЭЦ — автономных гибридных энергоцентров на базе ВИЭ и накопителей энергии с основной целью замещения неэффективной дизельной генерации, которая используется в удаленных населенных пунктах. «Это сложная как в техническом, так и организационном плане задача, так как требует объединения не только усилий потенциальных инвесторов, но и работы администраций, муниципалитетов, а также региональных энергетических комиссий. Также видится потенциал в развитии ветровой генерации, выдающей электроэнергию как в сеть, так и крупным промышленным потребителям на прямую»,— добавляет эксперт.

По словам господина Шевцова, развитие альтернативной энергетики в регионе сдерживают и технические проблемы: слабо развитые сети для подключения ВИЭ и недостаток систем хранения энергии. «Далеко не каждая компания готова закупить без гарантий рентабельности дорогое и сложное в эксплуатации оборудование, особенно в условиях северных зим. Поэтому без вложений крупных игроков рынка, частных инвесторов или государственной поддержки преодолеть технический барьер не получится»,— отмечает он.

Актуальна и проблема импортозависимости, особенно в части критичных компонентов. «Однако системная государственная поддержка и формирование отечественных индустриальных кластеров позволяют последовательно наращивать локализацию. Определенные успехи уже достигнуты: в некоторых нишах, таких как малая гидроэнергетика, российские компании конкурируют с глобальными игроками, что закладывает фундамент для устойчивого развития ВИЭ-сектора в долгосрочной перспективе»,— добавляет господин Бабинов.

В целом, по мнению экспертов, поскольку государственная поддержка в принципе является ключевым фактором роста «зеленой» энергетики в России, можно ожидать, что развитие ВИЭ на Северо-Западе продолжится в первую очередь там, где это экономически и технологически обосновано. Скорее всего, локальные проекты не смогут претендовать на замещение значимой доли традиционной генерации, однако смогут эффективно дополнить ее.

Антонина Егорова