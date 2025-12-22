Риски под защитой

Объекты ТЭК остаются наиболее рискованным сегментом страхования особо опасных производственных объектов и занимают основную долю в портфелях страховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 21 сентября 2025 года вступили в силу новые тарифы Банка России по ОСОПО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ С 21 сентября 2025 года вступили в силу новые тарифы Банка России по ОСОПО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рынок обязательного страхования опасных объектов (ОСОПО) в Петербурге и Ленинградской области в 2025 году не показывает выраженной динамики. Сборы в сегменте за девять месяцев 2025 года составили 132,069 млн рублей против 132,293 млн рублей за аналогичный период 2024 года. По Северо-Западу в целом снижение более сильное: на 5,2%, до 209 млн рублей.

Тенденции в регионе такие же, как и по всей стране, отмечает начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин. Обязательное страхование опасных объектов строго регламентировано законодательством РФ, и какие-то изменения здесь происходят не часто. К тому же и число объектов полностью покрыто страхованием, и серьезная динамика здесь не отмечается.

Данный вид страхования обязателен для всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, владеющих или эксплуатирующих объекты, официально признанные опасными. Его ключевая задача — обеспечить финансовую защиту и компенсацию пострадавшим третьим лицам, включая граждан и организации, в случае аварии, добавляет в «Совкомбанк Страховании». Страхованию подлежит гражданская ответственность владельца опасных объектов, к которым относятся объекты ТЭК, химические производства, нефтехранилища, газораспределительные станции, элеваторы, гидротехнические сооружения, склады взрывчатых веществ и другие объекты, перечисленные в законодательстве.

По количеству договоров, заключенных в Петербурге и Ленинградской области за девять месяцев 2025 года, динамика выглядит лучше: их количество увеличилось на 7%. За девять месяцев 2025 года страховщики заключили 11 023 договора против 10 275 за тот же период 2024 года.

Средняя премия снижается

Как отмечает директор петербургского филиала СК «Ренессанс страхование» Максим Алташкин, средняя премия в 2025 году по рынку снизилась с 13 до 12 тыс. рублей. Он говорит, что ключевое влияние на стоимость страхования ОСОПО оказывает не общий инфляционный фон, а регуляторные изменения тарифного коридора. Эти изменения позволили страховым компаниям более гибко и точно дифференцировать тарифы в зависимости от рисков конкретных опасных объектов. Эффект от последней корректировки коридора в значительной степени уже реализован, и в настоящее время ценовая динамика на рынке стабилизировалась, новый виток изменений начнется с сентября этого года.

С 21 сентября 2025 года вступили в силу новые тарифы Банка России по ОСОПО. Ключевые изменения касаются снижения нижней границы тарифного коридора для большинства категорий объектов. Для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности снижение составило 25%. Для некоторых типов электростанций, шахтостроительных участков и некоторых других объектов снижение достигло 75%. Для всех прочих типов опасных объектов нижняя граница снижена на 50%. Верхние границы тарифов остались без изменений. Других законодательных инициатив на оставшийся период 2025 года, значительных изменений не ожидается, считает господин Алташкин.

«Общая тенденция рынка России и Санкт-Петербурга — снижение средней премии по договору ОСОПО, что, вероятно, связано с предыдущим изменением тарифов по этому виду страхования. По России отмечается снижение на 3%, в Петербурге средняя премия по договору ОСОПО уменьшилась на 7%: с 12,9 до 12 тыс. рублей»,— говорит вице-президент СК «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

В «Совкомбанк Страховании» также добавляют, что что на рынке наблюдается тенденция к снижению средней премии. «Ежегодно тарифный коридор расширяется в обе стороны — в текущем году Банк России уже дважды вносил соответствующие корректировки. В условиях низкой убыточности по данному виду страхования на рынке в целом большинство игроков придерживается стратегии демпинга, устанавливая цены на минимально возможном уровне. Однако такой подход не всегда является верно обоснованным с точки зрения расчетов»,— поясняют в компании.

ТЭК в лидерах по убыточности

Объекты ТЭК традиционно являются одним из основных сегментов в портфелях страховщиков по ОСОПО, отмечают страховщики. В Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО) сообщили, что отдельно в автоматизированной информационной системе страхования (АИС) объекты ТЭК не выделяются, но экспертно они занимают 40–50% от всех объектов, в отношении которых заключены договоры ОСОПО в целом по РФ. В Ленинградской области ситуация такая же, а в Петербурге их доля чуть меньше и составляет около 30%. Объекты ТЭК, безусловно, являются потенциально опасными, поскольку в результате аварии на них может быть причинен значительный ущерб, отмечают в НССО.

Этот сегмент отличается повышенной концентрацией рисков, значительными страховыми суммами и требует от страховой компании глубокой экспертизы в области промышленной безопасности, говорит Максим Алташкин. Страхованию подлежат, например, тепловые сети, участки генерации и распределения энергии.

По словам Алексея Хуторянского, директора департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования «Согласия», сегмент ТЭК традиционно является одним из наиболее убыточных по страхованию ОСОПО. Около половины всех страховых случаев, по оценкам компании, приходятся именно на ТЭК.

«В сентябре 2025 года были значительно снижены нижние границы тарифных коридоров: для большей части ОПО на 50%. Верхние границы коридоров при этом не изменились. Влияние этих изменений на рынок станет понятно позднее, но сборы точно сократятся. До этих изменений тарифы по ТЭК были достаточны, на наш взгляд. Достаточность новых тарифов проверит время. Других изменений на рынке в ближайшей перспективе не ожидаем»,— говорит господин Хуторянский.

Дмитрий Шишкин считает, что убыточность в сегменте ТЭК выше среднего уровня. А Максим Алташкин добавляет, что наиболее убыточны тепловые сети, которые отличаются значительной протяженностью и, в среднем, высоким уровнем износа. «Объекты теплоэнергетики по-прежнему лидируют по объемам страховых выплат. В 2024–2025 годах существенный вклад в убытки внесли последствия стигийных бедствий: паводков, наводнений и аварий на гидротехнических сооружениях»,— говорит господин Алташкин.

По оценкам «Согаза», доля объектов ТЭК превышает 30% от общего объема опасных производственных объектов России. Страхование данных объектов в действительности кардинально не отличается от страхования всех прочих объектов по ОСОПО, поскольку объекты ТЭК являются типовыми. Убыточность в сегменте ТЭК ежегодно растет, особенно это касается тепловых сетей — более 66% оборудования ТЭК было введено в эксплуатацию до 1990 года, а износ фондов превышает 50%»,— комментируют в компании.

Это связано не только с износом основных фондов, но и с особенностью прокладки тепловых сетей в Петербурге, где применяется бесканальная прокладка сетей в грунте, вследствие чего трубы подвергаются почвенной коррозии. Только в 2024 году объем ответственности «Согаза» в отрасли в целом по стране превысил 27 трлн рублей. Сейчас субъекты ТЭК входят в этап масштабной трансформации и модернизации. Предприятия нуждаются в механизмах поддержки, в том числе инвестициях на модернизацию основных фондов, добавляют в компании.

Консервативные прогнозы

Эксперты консервативны в прогнозах развития рынка ОСОПО по итогам 2025 года и в дальнейшем. В компании «Ренессанс страхование» ожидают, что рынок в целом по России, а также в разрезе СЗФО и Петербурга, продемонстрирует динамику, близкую к результатам 2024 года, возможно, с небольшим снижением четвертом квартале из-за изменения коридора. «Резких изменений или сюрпризов» в текущих макроэкономических и регуляторных условиях мы не ожидаем»,— высказывается господин Алташкин.

В НССО отмечают, что ситуация на рынке стабильная. За 11 месяцев 2025 года количество договоров в целом по стране составило 231 тыс. и по итогам декабря оно еще увеличится. Приблизительно таким же рынок был и в 2023–2024 годах, когда число договоров составляло примерно 250 тыс. в год.

Дмитрий Шишкин, считает, что есть факторы, влияющие как на увеличение, так и на снижение сборов. «Считаем, что объем рынка ОСОПО по итогам 2025 года все же незначительно сократится относительно прошлого года»,— комментирует эксперт.

Алексей Хуторянский с учетом снижения тарифов ожидает снижение сборов в четвертом квартале 2025 года на 30–40%. «По рынку в целом оценить сложно, так как структура портфелей у всех разная. Но снижение по итогам года точно будет. Полный эффект от новых тарифов увидим в следующем году»,— говорит он.

Виктория Алейникова