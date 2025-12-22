«Самый северный мегаполис мира должен быть ярко освещен»

К профессиональному празднику — Дню энергетика — в Санкт-Петербурге подводят итоги масштабной программы обновления городского света. Как подчеркнули в администрации, в городе освещено 99,7% улиц, проездов и набережных. За последние годы энергетики построили и реконструировали сети освещения в 82 парках, 162 кварталах и на 330 улицах.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга За семь лет в городе появилось более 220 тыс. новых светильников, что сделало город «светлее на 26%» при сокращении энергопотребления на 20%

Модернизация наружного освещения остается одним из ключевых инфраструктурных приоритетов администрации. В рамках представления трехлетнего бюджета губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал эти работы «вопросом номер один», выделив на них в ближайшие годы значительные ресурсы.

«Светлее на 26%»

По заявлению губернатора, за семь лет в городе появилось более 220 тыс. новых светильников, что сделало город «светлее на 26%» при сокращении энергопотребления на 20%. Экономический эффект от модернизации оценивается в 100 млн рублей ежегодно. Программа по замене устаревших натриевых светильников на светодиодные реализуется в Петербурге с 2019 года в рамках приоритета «Комфорт и уют в городе». К настоящему моменту доля светодиодов в системах наружного освещения превысила 63%.

2025 год стал одним из наиболее продуктивных: СПб ГБУ «Ленсвет», осуществляющее координацию работ и эксплуатацию сетей, досрочно завершило замену 25 тыс. светильников. Знаковым объектом стала Софийская улица, где установили 2646 LED-приборов. Всего же с 2024 года в городе появилось 50 тыс. новых фонарей.

Особое внимание уделяется объектам дорожной инфраструктуры — в первую очередь заменяются самые энергоемкие светильники мощностью 250 и 400 Вт. Для повышения безопасности на пешеходных переходах смонтировано более 1100 ярких акцентных светильников.

В бюджетном послании на 2026–2028 годы на продолжение работ по освещению заложено 5,5 млрд рублей, которые будут направлены на 60 адресов. В 2026 году планируется замена еще 15 тыс. светильников на сумму 581 млн рублей. Общая цель программы — обновить 75 тыс. световых точек к 2030 году.

В целом модернизация освещения в Северной столице осуществляется в рамках отдельной подпрограммы «Содержание, эксплуатация и развитие систем уличного освещения и художественной подсветки». Финансирование подпрограммы запланировано до 2030 года, общий объем составит 60,6 млрд рублей. Пиковые расходы придутся на 2029–2030 годы: более 22 млрд рублей.

В партнерстве

Модернизация освещения в городе реализуется по единому «петербургскому стандарту» с использованием отечественного оборудования. Основной акцент делается на теплый свет, который улучшает видимость дорожного полотна и разметки.

«Самый северный мегаполис мира должен быть ярко освещен по вечерам, особенно зимой. Это вопрос не только удобства, но и безопасности»,— подчеркнул губернатор.

Координацию работ и эксплуатацию сетей осуществляет СПб ГБУ «Ленсвет», а функции технического заказчика возложены на СПб ГКУ «Управление заказчика». К модернизации активно подключился крупный бизнес: ключевым партнером на протяжении почти двух десятилетий выступает ПАО «Газпром». За последние пять лет при его поддержке художественную подсветку получили 22 достопримечательности. В январе 2025 года стороны заключили новое трехлетнее соглашение.

Параллельно администрация стимулирует локализацию производства. В октябре был одобрен инвестиционный проект компании «Пром-Свет» по строительству завода на Ржевке с полным циклом — от лаборатории до сборочного цеха. Инвестиции превысят 420 млн рублей, земельный участок будет предоставлен городом на льготных условиях.

От ЖК до парков

География обновления освещения в Петербурге охватывает как новые жилые массивы, где работы носят комплексный инфраструктурный характер, так и исторические улицы, и крупные рекреационные зоны, где ключевыми задачами являются повышение эстетики, безопасности и энергоэффективности.

В жилом районе Славянка (поселок Шушары) в шести кварталах установлено 1670 светодиодных фонарей, что снизило энергопотребление в 1,7 раза. В Колпино модернизация затронула семь кварталов, где было установлено более 1500 новых светильников, а для 108 домов (более 35 тыс. жителей) надежность системы повышена за счет замены воздушных линий на 49 км подземных кабелей. Всего в 2025–2026 годах в Колпино планируется установить более 5 тыс. светильников, чтобы охватить свыше 70% жилой застройки. В историческом центре также идут работы: на улице Рубинштейна 56 натриевых ламп заменены на светодиоды — при сохранении исторических чугунных опор.

Параллельно ведется модернизация в зонах отдыха. В 2025 году работы проводились на 13 объектах: в парках, садах и скверах. В Любашинском саду (Калининский район) после реконструкции территорию в 12,8 га освещают 391 светодиодный источник, включая зеленую художественную подсветку деревьев у фонтана. В сквере имени Тараса Шевченко на Петроградской стороне установлены 31 новая чугунная опора и 36 светильников, что повысило освещенность вдвое при сокращении энергопотребления почти на 50%.

Наиболее масштабным проектом в этой сфере стала реконструкция в лесопарке «Александрино», где установили 821 светодиодный светильник, 801 опору и проложили более 30 км подземных кабельных линий. До работ парк был освещен лишь на треть, что вызывало нарекания со стороны жителей.

Эстетика и красота

Световая архитектура стала неотъемлемой частью образа Северной столицы. За последние шесть лет в городе реализован ряд проектов по художественному освещению магистралей, мостов, набережных и памятников архитектуры. На сегодняшний день 632 городских объекта имеют архитектурно-художественную подсветку.

«Световые акценты подчеркивают неповторимый стиль и красоту Петербурга. Будем продолжать наши программы»,— заявил господин Беглов.

В 2025 году город обогатился несколькими знаковыми проектами. На набережной Адмиралтейского канала создан новый световой ансамбль, объединивший пять зданий, включая четыре доходных дома XIX века и школу 1960-х годов постройки. Почти пятьсот светодиодных светильников гармонично вписали историческую застройку в современное световое пространство площади Труда.

Преображение коснулось и районов. На Привокзальной площади в Колпино художественную подсветку получили фасады шести зданий, а также памятник Ленину. По инициативе жительницы района начата программа подсветки пяти местных мостов, старт которой даст Большой Ижорский мост в 2026 году. Далее в планах до 2030 года — световое оформление мостов в центре города: Адмиралтейского, Вознесенского и Никольского.

Отдельное внимание уделяется точечной работе с объектами культурного наследия. Доходный дом Петра Вейнера на улице Чайковского, памятник архитектуры регионального значения, оснащен 305 светодиодными лампами, которые подчеркивают эркер под чешуйчатым куполом, скульптуры атлантов и кованые детали декора.

Помимо стационарной подсветки, город активно использует временные световые инсталляции. Традиционными стали световые проекции на фасадах в честь памятных дат. Так, на шести зданиях в разных районах демонстрируются проекции, посвященные 250-летию архитектора Карла Росси. В 2025 году аналогичные проекции сопровождали Всемирный день архитектуры, День памяти Петра Первого и 80-летие Ленинградской школы реставрации. Особой популярностью у горожан и туристов пользуется праздничная подсветка мостов. Ключевые переправы — Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура — в дни государственных праздников освещаются цветами национального триколора.

Укрепляя позиции

Усилия городской администрации по модернизации инфраструктуры находят отражение в федеральных рейтингах. Петербург сохранил второе место среди городов-миллионников в Индексе качества городской среды Минстроя России и стал призером Национальной премии по ландшафтной архитектуре АЛАРОС. Отдельных успехов город добился в энергоэффективности, заняв первое место в соответствующем рейтинге Минэкономразвития РФ для многоквартирных домов. «Индекс отражает наши преобразования по созданию максимально благоприятных условий»,— отметил Александр Беглов.

Алла Михеенко