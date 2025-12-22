Бизнес переходит на «зеленый»

Рынок «зеленой» энергетики в России активно развивается. Растет спрос на сервисы и инструменты, способствующие «озеленению» бизнеса и подтверждающие его приверженность принципам устойчивого развития. BG разбирался, в каких направлениях будут развиваться проекты, связанные с «озеленением» бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре 2025 года в реестре углеродных единиц был зарегистрирован новый климатический проект «Сокращение выбросов парниковых газов за счет модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) ПАО “ТГК-1” с увеличением установленной мощности»

Фото: ПАО «ТГК-1» В ноябре 2025 года в реестре углеродных единиц был зарегистрирован новый климатический проект «Сокращение выбросов парниковых газов за счет модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) ПАО “ТГК-1” с увеличением установленной мощности»

Фото: ПАО «ТГК-1»

Если еще несколько лет назад ESG-повестка воспринималась многими компаниями как внешнее давление, то сегодня они готовы взять на себя добровольные обязательства и значительная часть инструментов начинает работать как полноценная часть корпоративной экономики.

«Сейчас мы наблюдаем рост интереса к возобновляемой энергетике и климатическим проектам со стороны компаний, поскольку они помогают повышать ESG-показатели и усиливать конкурентные преимущества. В России постепенно формируется более четкая и прозрачная система регулирования, необходимая для развития таких инициатив и дальнейшего расширения национальных рынков»,— считает заместитель генерального директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО «ТГК-1» Альфред Ягафаров.

Одним из наиболее важных трендов эксперты считают развитие в России продаж «зеленых» атрибутов генерации, или «зеленых» сертификатов, с помощью всех возможных механизмов. Приобретая «зеленые» сертификаты, компания подтверждает, что указанный в сертификате объем электроэнергии произведен на объектах, которые работают на основе возобновляемых источников: энергии ветра, воды, солнца, геотермальных источников и некоторых других. Таким образом, компания может заявить, что весь объем своего потребления (или его часть) покрыла за счет ВИЭ.

Государственная система сертификации происхождения электроэнергии заработала с 1 февраля 2024 года, ее оператором выступает Центр энергосертификации. На фоне запуска национальной системы рынок впервые получил техническую возможность для стандартизированной торговли атрибутами: сертификаты зарегистрированы, источники генерации классифицированы, методики сверки и отчетности формализованы.

На сегодня сертификаты, подтверждающие низкоуглеродную генерацию, могут выпускать ГЭС, ветровые, солнечные, атомные электростанции, а также предприятия, производящие электроэнергию из отходов. По данным Центра энергосертификации, уже 247 российских компаний используют сертификаты происхождения электроэнергии, а объем их погашения превысил 75 млрд кВт•ч. За третий квартал 2025 года было выпущено сертификатов на 1,8 млрд кВт•ч, оборот по «зеленым» договорам составил 14,9 млрд кВт•ч. При этом поток сделок в восемь раз превышает выпуск за период. В реестре зарегистрировано 43% установленной мощности чистой генерации энергосистемы России.

В частности, в реестре атрибутов «зеленой» генерации квалифицированы девять гидроэлектростанций ПАО «ТГК-1» в Северо-Западном регионе: Волховская, Кривопорожская, Лесогорская, Верхне-Териберская, Беломорская, Выгостровская, Иовская и Хевоскоски ГЭС, а также «Нива ГЭС-3». Покупатель может выбрать, какая именно станция «поставит» «зеленую» энергию для его нужд, что добавляет сделке прозрачности и осознанности.

ТГК-1 наиболее активно среди компаний, производящих «зеленую» энергию, работает на рынке сертификатов. В 2021 году компания одной из первых стала работать с международным стандартом I-REC, а позже присоединилась к системам «Сбера» и Национальной системе сертификации.

По сравнению с другими генерирующими компаниями России ТГК-1 обладает уникальной структурой производственных активов. 40% ее установленной мощности приходится на гидрогенерацию — это 39 ГЭС общей мощностью около 3 ГВт.

Новый механизм

Новым направлением в сфере реализации «зеленых» сертификатов в 2025 году стало начало биржевой торговли. Первые в России торги «зелеными» атрибутами генерации путем их погашения состоялись 16 сентября на Национальной торговой бирже. Продавцом выступило ПАО «ТГК-1», покупателем — ООО «Теплоком (ООО «ИВТрейд»), которое приобрело 400 МВт•ч энергии.

По мнению директора НТБ Сергея Наумова, покупка атрибутов генерации через платформу товарных аукционов позволяет не только быстро заключить биржевой договор, но и сделать это на максимально рыночных условиях.

«Мы уверены, что биржевой формат позволит сформировать справедливую цену на "зеленую" энергию, повысит прозрачность рынка и станет катализатором инвестиций компаний в декарбонизацию производства. Рассчитываем, что спрос со стороны предприятий будет только расти»,— отмечает Альфред Ягафаров.

Прозрачное и конкурентное ценообразование на биржевых торгах станет достоверным индикатором для ценовой конъюнктуры рынка атрибутов генерации и сертификатов происхождения, а также ориентиром и удобным способом покупки для крупных компаний, в том числе с государственным участием, уверен генеральный директор Центра энергосертификации Олег Баркин.

По словам экспертов, биржевые торги сертификатами не только помогут сформировать рыночные цены на разные виды электроэнергии, но и профинансировать проекты в области экологии и развития объектов ВИЭ-генерации.

Таким образом, сегодня именно ТГК-1 предлагает весь спектр механизмов покупки «зеленых» сертификатов: от прямых договоров до маркетплейса и биржевых торгов. Кроме того, у «зеленых» сертификатов ТГК-1 есть и еще одно преимущество: компания гарантирует, что полученные в рамках сделок средства будут направлены исключительно на развитие возобновляемой энергетики и иные экологические и социальные проекты. Этот механизм реализуется в соответствии с внутренними документами компании с учетом запросов потребителей.

Совокупный рынок добровольного обращения «зеленой» энергии в России может вырасти с 200 млн рублей в 2023 году до 10 млрд рублей в год к 2030 году, оценивает руководитель проектов TRIADA Partners Анастасия Грохольская.

Климатические проекты и углеродные единицы

Другой важный «зеленый» тренд, который набирает обороты,— это регистрация климатических проектов в Национальном реестре углеродных единиц. Он был запущен в 2022 году.

Крупные компании реализуют климатические проекты, которые направлены на сокращение или поглощение выбросов парниковых газов. Результаты этих проектов измеряются и регистрируются в специальном реестре в углеродных единицах, то есть в объемах сокращенных или предотвращенных выбросов. При этом углеродная единица эквивалентна тонне CO2.

Компании, которые получили углеродные единицы, также могут продавать их менее «зеленым» предприятиям для компенсации углеродного следа.

По данным АО «Контур» (оператор реестра углеродных единиц), выпуск углеродных единиц в России приближается к отметке в 100 млн, из них 35 млн уже находится в обращении. При этом в стране действуют 22 организации, проверяющие качество углеродных единиц, и 30 методологий, охватывающих большинство отраслей промышленности.

В ноябре 2025 года в реестре углеродных единиц был зарегистрирован новый климатический проект «Сокращение выбросов парниковых газов за счет модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) ПАО "ТГК-1" с увеличением установленной мощности». Событие знаковое для отрасли — это первый в России случай получения статуса климатического для проекта на гидроэлектростанции. Исполнителем работ по разработке проекта и организации процесса валидации выступило АО «Газпромбанк». Заключение по валидации и верификации подписали эксперты ООО «Кэпт Верификация», подтвердив безусловное соответствие климатического проекта установленным критериям.

«По сложившейся практике статус климатических получают технологические проекты, предусматривающие снижение выброса парниковых газов, на объектах, которые эти выбросы осуществляют. Проектов в отношении генерирующих ВИЭ-объектов крайне мало, а наш, на действующей ГЭС,— первый и единственный. Однако я уверен, что этот прецедент подтвердит высокую значимость проектов модернизации действующих объектов гидроэнергетики и даст стимул для дальнейшего развития "зеленой" энергетики в России»,— подчеркивает Альфред Ягафаров.

В обращение уже выпущены 8353 углеродные единицы — из расчетного сокращения выбросов парниковых газов за 2022–2024 годы. Согласно регистрационным данным, планируемое количество углеродных единиц к выпуску в течение зачетного периода (с 1 января 2022 года по 31 декабря 2031 года) составит 48 468. Этот объем позволит сокращать выбросы в среднем на 5 тыс. тонн CO2-эквивалента ежегодно. Фактическое количество углеродных единиц будет зависеть от водности реки Туломы. Реализацию единиц в ТГК-1 планируют как напрямую покупателям, так и в рамках биржевых торгов.

Ответственный бизнес

Еще один важный тренд — развитие ответственных цепочек поставок (ОЦП). Речь идет о том, что «озеленение» бизнеса через покупку предприятиями сертификатов соответствия и углеродных единиц позволяет подтверждать экологичность в рамках требований к поставщикам и подрядчикам крупных компаний.

Управление ОЦП означает, что та или иная компания не просто реализует ESG-принципы в своей деятельности, но и берет на себя ответственность за воздействие на экологию в рамках всей своей цепочки поставок, то есть контролирует устойчивость и «озеленение» работы своих поставщиков. ОЦП — это система организации, управления и оценки поставок и услуг, которая стремится к максимальной прозрачности, социальной и экологической ответственности.

Эксперты обращают внимание, что сейчас ОЦП развивается гораздо быстрее, чем ожидают многие. Российский бизнес постепенно понимает, что ESG-требования приходят не с Запада, а от реальных контрагентов: крупных производственных компаний, банков, ритейлеров. Проверка происхождения материалов, контроля выбросов, энергоэффективности поставщиков становится стандартной практикой. В 2025–2027 годах именно требования крупных b2b-игроков будут формировать поведение всей цепочки.

В этой связи рынок «зеленых» сертификатов и углеродных единиц может получить мощный толчок к росту. В свою очередь, компания ТГК-1 как пионер во многих направлениях «зеленой» энергетики готова выступать системным и надежным партнером, «озеленяя» бизнес «под ключ»: и с помощью «зеленых» сертификатов, и с помощью продажи углеродных единиц.

Екатерина Дынникова